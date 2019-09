Karsten Mechler

Fürstenwalde Gaselan Fürstenwalde I kann am 3. Spieltag der der Kreisliga Nord mit dem 10:0 im Stadtderby beim Geschwister-Scholl-Gymnasium den ersten Saisonsieg feiern. Das interne Erkneraner Duell nahm mit 9:7 für die Zweite ein kurioses Ergebnis und bescherte der Ersten einen Fehlstart. Das Pneumant-Derby wurde auf den 8. Oktober verlegt.

TTV Hartmannsdorf I – Vorwärts Bad Saarow I 4:10

Nach ausgeglichenen Doppeln, zeigte die Gäste Stärke und sorgten mit sieben Siegen am Stück für eine Vorentscheidung. Robert Radke gegen Markus Burghardt (11:8) und Andreas Wiegand gegen Stephan Schüler (11:9) hatten dabei das Glück im Entscheidungssatz auf ihrer Seite. Marco Lufter mit zwei klaren Erfolgen über Daniel Priebe und Wiegand, sowie Burghardt mit einem Fünfsatzsieg über Priebe (16:14) sorgten noch für Ergebniskosmetik.

Hartmannsdorf: Marco Lufter 2, Markus Burghardt 1,5, Michael Schüler 0,5, Bad Saarow: Alexander Heinze 3, Daniel Priebe und Andreas Wiegand je 2,5, Robert Radke 2

Gaselan Fürstenwalde II – KSV Fürstenwalde II2:10

Bis zum 7:0 gab sich der Meister keine Blöße. Nur Mario Berndt gegen Andreas Pufahl (11:3) sowie Torsten Prautsch gegen Mario Laaser (11:3) mussten über die volle Distanz. Dann gab es die beiden Ehrenpunkte von Steffen Nielitz gegen Prautsch (3:1) und Laaser gegen Alexander Gigl (3:1).

Gaselan II: Steffen Nielitz und Mario Laaser je 1, KSV II: Mario Berndt und Olaf Plocke je 3,5; Torsten Prautsch und Alexander Gigl je 1,5

Chemie Erkner I – II7:9

Beide Teams traten nur zu dritt an und so entwickelte sich eine spannende Partie, die bis zum 7:7 völlig ausgeglichen war. Grund dafür waren die starken Auftritte von Marcel Gaertner und Michael Kunert, die bis dato jeder drei Punkte beisteuerten. Gaertner gegen Felix Schindler sowie Kunert gegen Robert Gatschke gewannen jeweils im Entscheidungssatz. Das eine kampflos gewonnene Spiel von Phillip Buttgereit sorgte so für das Remis. Da die letzten beiden Partien klar in vier Sätzen an die Zweite gingen, war die kleine Überraschung und der virtuelle Auswärtserfolg perfekt.

Erkner I: Robert Gatschke 3,5, Felix Schindler 2,5, Stefan Fritzsche 1, Erkner II: Michael Kunert 4, Marcel Gaertner 3, Phillip Buttgereit 2

GSG Fürstenwalde I – Gaselan Fürstenwalde I 0:10

Mit nur neun abgegebenen Sätzen hielt sich der Favorit schadlos. Nur das Doppel Andre Gerhardt/Bernd Blodau gegen Felix Rebsch/Sascha Sarnow sowie Tobias Blodau gegen Sarnow mussten über die volle Distanz gehen.

Gasalan I: Mathias Umlauf, Andre Gerhardt, Bernd und Tobias Blodau je 2,5