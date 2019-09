Helmut Musick

Beeskow Das war die zweite Heimklatsche in in Folge. Vor zwei Wochen hatten die Preußen aus Beeskow bereits gegen den MTV Wünsdorf mit 2:6 verloren. Somit rutschte das Team von Trainer Robert Fröhlich auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Um es vorweg zu nehmen: Die Preußen hatten die sichere Führung in diesem Spiel mehrmals auf dem Fuß. Max Rosengart konnte beim Stand von 0:0 zwei klare Chancen aber nicht verwerten. Die erste Möglichkeit ergab sich in der 12. Minute. Rosengart scheiterte aber an Torhüter Paul Katschmarek. Dann war er nach schönem Zuspiel von Phillip Becker, der sich auf rechts durchsetzte, wieder frei vor dem Keeper, doch sein Vollspannschuss klatscht an die Torlatte.

Zu allem Übel fiel dann fast im Gegenzug die Führung der Gäste durch ein Eigentor von Becker. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Tom Koslowski kurz vor Preußen-Keeper Pascal Jedro an den Ball. Das Spielgerät rutscht unglücklich unter den Körper des Beeskower Torhüters durch und ging vom Fuß Beckers ins eigene Netz. Sichtlich geschockt mussten die Gastgeber schon wenig später das 0:2 hinnehmen. Hierbei köpfte der Torschütze Hannes Goldbaum völlig freistehend platziert ein (36.).

Kurz vor der Pause dann aber noch einmal Rosengart mit der großen Möglichkeit zur Ergebniskorrektur. Diesmal sprang ihm der Ball aber etwas zu weit vom Fuß, so dass Gästetorwart Katschmarek abwehren konnte (40.). Im Gegenangriff der Gäste musste Keeper Jedro dann noch einmal sein ganzes Können zeigen, um den Ball mit einer Hand zur Ecke abzuwehren (43.).

In der zweiten Spielhälfte versuchten die Beeskower das Blatt noch zu wenden, taten sich aber schwer damit. Die Mannschaft fand kaum die nötigen spielerischen Mittel, um die Gästeabwehr entscheidend unter Druck zu setzen. David Stark scheiterte mit einem Seitfallzieher an Torhüter Katschmarek (60.). Und dann erhöhte Matthias Köhnke der auf 3:0 für die SGM (65.).

Schließlich dauerte es bis zur 75. Minute, ehe die Preußen das Resultat verkürzten. Torschütze war Jan Röhle nach einem Freistoß von Marcel Vorndamm. Nur fünf Minuten später stellte Hannes Goldbaum mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand und damit den Endstand her.

Münchebergs Trainer Thomas Prentkowski: "Beeskow hatte die Chancen, um in Führung zu gehen. Das 1:0 war noch glücklich für uns, aber dann haben wir mit schönen Toren die Preußen-Abwehr in Verlegenheit gebracht und den Sieg sichergestellt."

Nun kommt es am Sonnabend beim Müllroser SV, ab 15 Uhr, zum Derby des bisher punktlosen Tabellenletzten gegen die unmittelbar davor platzierte Beeskower.