Roland Hanke

Ortsmarke (MOZ) Die dritte Saisonniederlage für den SV Woltersdorf ist überhaupt nicht nach dem Geschmack von Chris Berg. "Das ist ein klassischer Fehlstart. Wir müssen alles daran setzen, um so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller herauszukommen", sagt der Trainer. Die Randberliner sind nach nur einem Sieg 14. Dennoch wollen Coach und Mannschaft am ehrgeizigen Saisonziel festhalten, an der Spitze mitzuspielen. "Wir trainieren immer richtig gut. Nur können wir das momentan nicht auf dem Platz umsetzen", erklärt der SVW-Coach.

Selbst wenn sich die Niederlage gegen Bestensee deutlich anhöre, sei sie es nicht gewesen. "Wir haben wieder zahlreiche Chancen vergeben. Doch nach dem frühen Rückstand haben wir drei Minuten vor der Pause noch den Ausgleich durch Philipp Karras geschafft", erklärt Berg.

Nach dem Wechsel nahm dann das Verhängnis seinen Lauf. Der SVW geriet durch einen Foulelfmeter (48.) in Rückstand. Eine Viertelstunde später hieß es 1:3 – unter kuriosen Umständen. "Eigentlich hatten wir Einwurf, doch die Bestenseer waren schneller und führten ihn aus, was danach zum Tor führte", sagt Berg. Dann gab es Gelb/Rot für Maximilian Traue (68., Meckern) und das vierte Gegentor. Der gebrauchte Tag für den SVW auf dem Sportplatz in Königs Wusterhausen, wohin Bestensee ausweichen musste, war gelaufen.

SV Woltersdorf: Paul Franzke – Felix Herrmann, Thomas Döring, Steven Schrottge – Maximilian Traue, Fabian Kussatz – Bastian Mähl – Niklas Dreher, Fabian Magin (72. Florian Post) – Tom Viehrig (67. Tino Sobzig), Phlipp Karras

Schiedsrichter: Fabian Rademacher (Großbeeren) – Zuschauer: 40