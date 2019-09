Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOz) MTV-Trainer Ferenc Remes wusste nach dem Spiel seines MTV Altlandsberg gegen die SG OSF Berlin nicht so richtig, was er sagen sollte. Seine Gefühlswelt war sichtlich durcheinander. Zum einen war er noch recht angetan von der guten Leistung seiner Frauen in den ersten 20 Minuten der Partie. Zum anderen war er dann doch sehr enttäuscht, dass das erste Heimspiel der neuen Saison gegen die Mannschaft aus Berlin am Ende so deutlich verloren ging.

Noch vor der Partie hatte Ferenc Remes optimistisch gesagt: "Wir stehen zwar unter Druck, aber eigentlich müsste es heute klappen. Ich kenne die Berliner sehr gut und habe einen Matchplan."

Gute Anfangsphase

In der Anfangsphase sah auch alles recht gut aus. Der MTV spielte und kombinierte gut. Sophia Fricke und Manja Berger spielten sehr effektiv und trafen sicher aus dem Rückraum. Dazu kamen die sehr gut vorgetragenen Tempogegenstöße bei der dann Melanie Wüstner Nervenstärke bewies. Sie war auch für die Siebenmeter verantwortlich. Dreimal verwandelte sie sicher. Und am Kreis machte eine gute Bekannte im Altlandsberger Handball mächtig Betrieb. Sylvia Kalina ist wieder da und ihre Tore waren wirklich sehenswert. Es fiel auf, dass die erfahrenen Spielerinnen im MTV-Team auch die waren, die dem Spiel einen Stempel aufdrückten.

Abwehr umgestellt

"Das Unheil ging ab der 22 Minute los. Wir haben die Deckung umgestellt, was im Endeffekt nicht gut für unser Spiel war", sagte Remes in seiner Analyse nach dem Spiel. Seine Mannschaft hatte kurz zuvor noch mit 11:5 geführt und ließ die Berlinerinnen bis zur Halbzeit ihren Rückstand auf 10:13 verkürzen. Die zweite Halbzeit begann mit einem Feuerwerk der Gäste aus Schöneberg-Friedenau. Nach 39 Minuten schaffte Lillian Rickermann den Ausgleich für ihre Mannschaft und deutlich war zu merken, dass beim MTV die Kräfte und die Konzentration nachließen. Die Berlinerinnen nahmen zudem Sophia Fricke in enge Deckung. Sie konnte zwar noch einmal für den MTV zum 15:15 ausgleichen, doch die Frauen von Berlins Trainer Volker Waffenschmidt hatten deutlich Oberwasser. Beim 17:15 für die SG OSF musste Remes eine Auszeit nehmen, um seine Mannschaft neu einzustellen und sie wieder zu ordnen. Es half nicht viel. Die Altlandsberger waren teilweise so konfus, dass ihnen sogar ein Wechselfehler unterlief und sie eine Zwei-Minuten-Strafe hinnehmen mussten.

Schlussphase gehört der SG

Nur noch einmal gab es für den Anhang in der Erlengrund-Halle Anlass zur Hoffnung. Nach einem schönen Konter, den erneut Sophia Fricke abschloss, hieß es 19:17 für Berlin. Es blieben noch knapp zehn Minuten Zeit. Doch binnen vier Minuten entschieden die Frauen aus der Hauptstadt das Spiel für sich. Nahezu jeder Wurf auf Altlandsberger Tor war erfolgreich. Am Ende stand es 26:22 für die SG OSF, die damit ihren ersten Saisonsieg feiern konnte.

Zu viele Fehler

Der MTV liegt nun nach zwei verlorenen Spielen und einem Remis auf dem zehnten Tabellenplatz der Oberliga Ostsee-Spree. "Unser Gegner hat heute sehr effektiv gespielt. Wir haben zu viele und vor allem zu viele leichte Fehler gemacht. Was mich aber freut, ist, dass Sylvia Kalina, die nach ihrer langen Pause noch gar nicht intensiv trainiert hat, so gut ist", sagte Remes nach dem Spiel. "Wir werden weiter hart trainieren und freuen uns auf das nächste Spiel, das uns am Wochenende zum HV Grün-Weiß Werder führt. Dort werden wir erneut angreifen und eventuell den ersten Saisonsieg feiern."

MTV Altlandsberg: Maika Noack, Freya Wagner – Manja Berger (4), Melanie Wüstner (4), Svenja Tscherniewski (1), Julia Kerber, Ann Kunze (1), Sophia Fricke (9),Annika Fleck (1), Lea Malchow , Maxima Mäding, Sylvia Kalina (2) Philine Keitel, Maja Paape