Joachim Eggers

Erkner (MOZ) In der Wuhlhorster Straße sind es die Linden. Als Richard Olszewski Rolf Stagneth vom Bauhof seine Adresse nennt, schaut der in seiner Grundstücksliste nach und gibt Olszewski 15 Säcke. Weil der Erkneraner auch noch für seine Nachbarin das Abholen übernommen hat, bekommt er noch einmal 15 mit.

Stagneth macht einen Haken in seiner Liste. Am Dienstag haben er und seine Kollegen erstmals in diesem Jahr die Säcke für das Laub von Straßenbäumen abgegeben. Jeder kommt nur einmal zum Zug. Nächster Termin: nächsten Dienstag, 11 bis 18 Uhr.