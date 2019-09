Heike Weißapfel

Mühlenbecker Land (MOZ) Verkehrsberuhigung in der Schildower Straße In den Ruthen, Nutzungszeiten für den Zühlsdorfer Bolzplatz, Verkehrslärm in der Mühlenbecker Straße in Schildow oder Mülleimer auf den öffentlichen Plätzen im Mühlenbecker Land: Die Anliegen der Einwohner sind vielfältig und oft kleinteilig und speziell. Das "MaerkerPlus"-Portal auf der Homepage der Gemeinde Mühlenbecker Land ist noch gar nicht so lange vorhanden. "Es lief zuerst langsam an. Wir haben auch in unserem ‚Mühlenspiegel’ mehrmals dafür geworben", sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bonk.

Mittlerweile wird das Angebot gut angenommen und sogar besonders häufig genutzt. Bereits 139 Anliegen hat Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) in den vergangenen Monaten insgesamt beantwortet. Damit liegt die Gemeinde mit dieser Möglichkeit zur Kommunikation im Land Brandenburg mit großem Abstand vorn. Seit 2017 gibt es mit "MaerkerPlus" das flexibel einsetzbare System, das zurzeit landesweit zehn Kommunen nutzen. Vorschläge können dort gemacht und Vorhaben direkt diskutiert werden.

Infrastrukturelle Mängel

Mühlenbecker Land bietet diese virtuelle Sprechstunde über den "Maerker" hinaus an. Auch die Vorschläge für den gerade verabschiedeten ersten Bürgerhaushalt wurden über dieses Portal entgegengenommen.

Bereits seit zehn Jahren gibt es den vom Land Brandenburg initiierten Bürgerservice "Maerker", aus dem "MaerkerPlus" 2017 als zusätzliches Angebot hervorgegangen ist. Gestartet seinerzeit als Pilotprojekt in Rüdersdorf, Rathenow und Mittenwalde, bieten den "Maerker" inzwischen 118 Kommunen auf ihrer Internetplattform an. Vor allem infrastrukturelle Mängel werden dort gemeldet: Löcher in den Straßen sind ebenso Themen wie die Laterne, die nicht leuchtet. Manches kann schnell abgearbeitet werden. Mittels einer Ampel wird innerhalb von wenigen Tagen signalisiert, ob das Anliegen in Arbeit oder schon erledigt ist.

Insgesamt seien landesweit bisher rund 130 000 Hinweise eingegangen, so wurde im Ministerium des Innern und für Kommunales anlässlich des zehnjährigen Bestehens zusammengezählt. Egal, "ob es sich um ein Infrastrukturproblem der Gemeinde, des unterstützenden Landkreises, eines Landesbetriebes oder weiteren Unterstützers handelt – der Hinweise des Bürgers wird nicht wegen Unzuständigkeit abgelehnt, sondern immer an die zuständige Stelle weitergeleitet", würdigte Monika Gordes, stellvertretende Geschäftsführerin des Städte- und Gemeindebundes, laut Innenministerium den Bürgerservice.