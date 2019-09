Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Spalt klafft dort, wo die mächtigen Stemmtore der Schleuse normalerweise aneinanderstoßen. Die dicken Balken, die sich viele Jahre aneinanderschmiegten, um sie zu verschließen, liegen in Einzelteilen am Boden. Das Holz ist morsch. Gordon Starcken kann es mit der Hand zerbröseln. Der technische Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes hockt auf dem Grund der Südkammer der Fürstenwalder Schleuse.

Rund vier Meter hoch steht darin normalerweise das Wasser. Vor knapp einem Monat wurden die gut 2,6 Millionen Liter Wasser aus dem 110 Jahre alten Bauwerk gepumpt. Alle sechs Jahre muss die 67,7 Meter lange und 9,40 Meter breite Kammer umfassend inspiziert werden. Das ist bereits geschehen. Ein Ingenieur erfasste Schäden im Mauerwerk, vermaß die Sohle und kartierte Risse in den Wänden. "Das Ergebnis liegt noch nicht vor, die Schäden müssen erst bewertet werden", sagt Gordon Starcken.

Der 45-jährige Wasserbaumeister stapft in gelben Gummistiefeln über den Grund der Kammer. Auch wenn das Fürstenwalder Bauwerk nicht so gigantisch ist, wie etwa die Eisenhüttenstädter Schachtschleuse mit ihren 26 Metern Tiefe sind die großen Inspektionen für ihn immer wieder interessant. "In den Jahren dazwischen muss ich die Besichtigungen machen, ohne Bauwerkstrockenlegung", erklärt er.

Starcken bleibt vor einem der Schleusentore stehen. Der Spalt zwischen den Flügeln gibt den Blick auf eine Wand aus Dammbalken frei. Sie verhindert, dass das Wasser der Spree-Oder-Wasserstraße während der Bauarbeiten hereinströmt. Neben den Toren gibt es übermannshohe Öffnungen in den Kammerwänden. Sie gehören zu Tunneln, die um die Tore herumgehen. Auch in diesen Umläufen sitzen Sperrvorrichtungen. Haben sich die großen Tore hinter einem Schiff geschlossen, sorgen sie dafür, dass sich der Wasserspiegel in der Kammer hebt oder senkt.

500-Kilo-Balken am Haken

Das ist erst wieder möglich, wenn Georg Stolte und Holger Gulde ihre Arbeit beendet haben. Die Zimmerer der Firma Schmees & Lühn setzen die neuen Schlagsäulen an die Tore. Ein Kraftakt. Immerhin ist jeder der vier Eichenholzbalken 5,70 Meter lang und 500 Kilogramm schwer. Am Dienstagmorgen haben die Männer mit der Arbeit begonnen. Das heißt, zunächst mussten die Balken zur Baustelle. Schon das war nicht leicht – der große Laster passte nicht unter den Bäumen neben der Schleuse hindurch. Also hievte Kranfahrer Uwe Greinert die Kolosse zunächst auf einen kleinen Hänger, später hob er sie von dort an den Rand des Bauwerks und schließlich ans Tor.

Drei Sägen im Einsatz

Gegen 13.30 Uhr saß der erste Balken an Ort und Stelle. Zehn Bolzen verbinden ihn mit dem Torflügel. Segeltuch verhindert, dass Wasser dazwischen fließen kann. Haben beide Flügel ihre Balken, sorgen die Zimmerer dafür, dass die Hölzer in der Mitte dicht sind und am Beton-Drempel am Boden anliegen. "Erst mit der Kettensäge, dann mit der Schotsäge, dann mit dem Fuchsschwanz, es wird immer feiner", erklärt Georg Stolte.

Zwei Tage werde das etwa dauern. Der Balkentausch ist laut Starcken der teuerste Teil der Reparaturen, die im Zuge der Inspektion zu erledigen sind. Im mittleren fünfstelligen Bereich lägen die Kosten dafür. Verlaufe alles nach Plan, werde die Kammer Anfang Oktober geflutet. Bis dahin müssen Schiffsführer die etwas kleinere Nordkammer nutzen.