Jörn Kerckhoff

Eberswalde Ich will Feuerwehrmann werden. "Dieser Spruch aus der Zeichentrickserie "Grisu" ist Programm bei der Jugendfeuerwehr – auch bei denen in Eberswalde und Finow. Am Sonnabend beteiligten sich die 49 Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren der beiden Abteilungen am Berufsfeuerwehrtag. Mit zahlreichen Proben, bei denen sie die erlernte Theorie in die Praxis umsetzten. "Wir wollen den Kindern den Feuerwehralltag so realistisch wie möglich vermitteln", erzählt der stellvertretende Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Eberswalde, Robert Beutler, dazu.

Frühstück muss warten

Und das beginnt schon beim Frühstück. "Daheim setzen sie sich an den gedeckten Tisch, hier müssen sie selbst dafür sorgen", macht Beutler deutlich, dass es bei der Feuerwehr nicht immer nur um Action geht, sondern auch um Kleinigkeiten. Oder auch um die Wartung der Fahrzeuge und der Ausrüstung. Denn darauf müssen sich die Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatzfall natürlich absolut verlassen können.

Aber natürlich war der Abenteuerfaktor auch hoch. Die Zwölf- bis 16-Jährigen begannen ihren Dienst schon am Freitagabend, am Sonnabendmorgen wurden sie vor dem eigentlichen Wecken von einem Alarm aus dem Schlaf gerissen. Da heißt es dann, sofort raus aus den Federn und rein in die Feuerwehrkluft. Frühstück muss da erstmal warten. Am Sonnabend stieß dann auch der jüngere Feuerwehrnachwuchs dazu und wartete auf Einsätze.

Um 10.15 Uhr war es so weit. Eine Explosion auf dem Gelände des ehemaligen Walzwerks mit Feuer und Verletzten erschien als Einsatzszenario auf dem Bildschirm in der Einsatzzentrale. Da heißt es schnell handeln. Ab auf die Fahrzeuge und bereitmachen für den Einsatz. Eduard und Malte legen die Atemschutzausrüstung für einen Inneneinsatz an. Keine echte, die wäre für die Jugendlichen zu schwer, erzählt Robert Beutler. "Wir haben da etwas gebastelt, um eine realistische Simulation zu schaffen."

Beim Einsatz muss jeder Handgriff sitzen, damit die Verletzten möglichst schnell geborgen und versorgt werden können. Außerdem muss das Feuer eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Um die Situation realistischer zu gestalten, wird auch eine Rauchmaschine eingesetzt – wo Rauch ist, muss schließlich auch Feuer sein. Es sind aufregende aber auch anstrengende Stunden und Tage für die Mädchen und Jungs. Neben Brandeinsätzen müssen sie am Sonnabend auch eine Katze retten, die alleine nicht mehr vom Baum herunterkommt, und bei einem simulierten Unfall technische Hilfe leisten. Selbst ein Fehlalarm steht auf dem Programm. "Auch das gehört zu unserem Alltag dazu, weiß Beutler, dass die Feuerwehr oft genug zu Einsätzen gerufen wird, die sich dann als heiße Luft herausstellen.

Das etwas andere Hobby

Bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sein, ist schon ein anderes Hobby, als die meisten anderen. Soziales Engagement ist dafür Grundvoraussetzung. Schließlich riskiert man immer wieder die eigene Gesundheit, um andere Menschen zu retten. Genau dieser soziale Gedanke war es denn auch, der den 15-jährigen Leon vor vier Jahren zur Jugendfeuerwehr brachte. In einem Jahr kann er mit der Grundausbildung beginnen. Die will der Schüler auch machen, ob seine Zukunft bei der Feuerwehr liegt, könne er jetzt aber noch nicht sagen. Er will das Abitur machen und natürlich nimmt die Schule viel Raum ein. Und wohin es ihn mal zur Ausbildung oder zum Studium verschlägt, wisse er auch noch nicht.