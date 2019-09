Jannes Schulze

Bernau Verspüren Bahnreisende in Bernau ein Bedürfnis, so haben sie derzeit mitunter schlechte Karten. Die öffentliche City-Toilette auf dem Bahnhofsplatz ist seit Anfang des Jahres außer Betrieb. Grund dafür ist die Kündigung des Wartungsvertrags zwischen der Stadt Bernau und der WALL AG seitens des Dienstleisters. Das WC als wartungspflichtige technische Anlage darf ohne entsprechende Kontrollen nicht zugänglich sein. Die Stadtverwaltung versuchte daraufhin, einen neuen Anbieter zu finden. Diese Suche blieb erfolglos, da einige Ersatzteile nicht mehr lieferbar waren. Die Verantwortlichen fassen daher andere Alternativen ins Auge. Im Stadtpark wird Ende des Jahres an der Berliner Straße eine öffentliche Toilette in Betrieb genommen.

Es ist außerdem geplant, die ursprünglich im Bahnhofsgebäude vorhandenen Sanitäreinrichtungen wieder zur Verfügung zu stellen. Dies soll im Zuge der Sanierung des Bernauer S-Bahnsteigs – von der Deutschen Bahn für 2022 geplant – geschehen. Bis dahin können Reisende ihre Notdurft in der Bahnhofspassage, in der Touristeninformation oder im Rathaus verrichten.