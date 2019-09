Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Breitensport hat in der Gemeinde Ahrensfelde einen hohen Stellenwert, zumal ein gehöriger Anteil der Jugendarbeit von Sportvereinen geleistet wird. Zur Zeit werden die Ahrensfelder und die Blumberger Plätze saniert und ausgebaut, beide werden sowohl von Schulen als auch von Kitas mit genutzt.

So lässt sich die Gemeinde die Erneuerung ihrer Sportanlagen einiges kosten. Zusätzliche 200 000 Euro darf Grün-Weiß nun für die Innenflächen der ovalen Laufbahn und Mehrkosten für umweltfreundlicheres Material einsetzen. Am Montag bewilligten die Gemeindevertreter eine entsprechende Beschlussvorlage der Freien Wählergemeinschaft, CDU, SPD und Grünen. Konkret will der Verein mit zusätzlichen Geld Anlagen für die Leichtathletik-Disziplinen Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung und Dreisprung schaffen. Die Mehrausgabe wird aus der Gemeindekasse getragen und summiert sich zu den 760 000 Euro bereits zugesagter Mittel. Die aktuellen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich jetzt damit auf gute 1,4 Millionen Euro.

Selbstbewusster Verein

Die Kommune hatte Grün-Weiß im Jahr 2018 erst 500 000 Euro zugesagt. Der Betrag wurde im September 2018 um 260 000 Euro aufgestockt. Den Löwenanteil der aktuellen Maßnahme finanzieren allerdings Landesmittel aus dem "Kommunalen Infrastrukturprogramm". Mit dieser Förderzusage hatte der Verein – salopp ausgedrückt – den Jackpot geknackt. Vorstand und Mitglieder hatten sich glücklich gezeigt, als Bildungs- und Sportministerin Britta Ernst im Februar extra nach Ahrensfelde kam, um den Zuwendungsbescheid in Höhe von 485 000 Euro zu überreichen. Doch der selbstbewusste Verein dachte weiter. Unter anderem, um zu erklären, warum es Sinn macht, sofort die Anlagen für Kugelstoßen, Weitsprung mitzubauen, hatte Grün-Weiß Ende August zu einer Infoveranstaltung ins Vereinsheim eingeladen. Den fünf Vorsitzenden der Gemeindevertretungs-Ausschüsse, der Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister wurde der Stand der aktuellen Arbeiten erläutert. Auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielten eine Rolle. Eingeladen waren auch die bauausführenden Firmen. Der Verein wird sich vergrößern, war eine Essenz des Zusammentreffens. Die Nachfrage für die Erweiterung des Leichtathletik-Angebotes ist da, war die andere Botschaft der Veranstaltung.

Leichtes Unbehagen

Obwohl die Gemeindevertreter – bei nur einer Enthaltung von Christina Emmerich (Die Linke) – geschlossen der Beschlussvorlage über die zusätzlichen 200 000 Euro zustimmten, zeigten einige Abgeordnete leichtes Unbehagen. "Ich bin verwundert, wie schnell 200 000 Euro auf den Tisch kommen", so Christian Kusch. Er versuchte die Relation zu anderen geringfügigeren Ausgaben herzustellen, über die in der Gemeindevertretung lange diskutiert würde. Wolfgang Unger blies ins selbe Horn. Eine "gewaltige Summe" gebe die Gemeinde für die Sportanlagen Ahrensfelde und Blumberg aus. "Man muss überlegen, ob das in sinnvollem Verhältnis zum Nutzen steht", so der Abgeordnete. Ein anderes Mal habe man diskutiert, wie viele Bushäuschen je 20 000 Euro sich die Gemeinde leisten könne. Die Gemeindevertreterin Kathrin Tietz (Bürgervereinigung Eiche - BVE) hätte sich gewünscht, Vertreter aller Fraktionen, nicht nur die Ausschussvorsitzenden wären zur Infoveranstaltung im Vereinsheim eingeladen worden.

Ausreichend Mittel vorhanden

Kämmerer Andreas Knop, der in der gleichen Sitzung über die gute Entwicklung der Haushaltsüberschüsse gesprochen hatte, versteht die Sorgen über die Verhältnismäßigkeit der Ausgabe nicht ganz. "Wir konnten dieses Jahr alle Wünsche der Ortsbeiräte im Haushalt berücksichtigen", so der Finanzexperte. Die überplanmäßige Ausgabe könne aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer finanziert werden.