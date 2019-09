Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Auch im Regen drehen sich die Bagger auf einer der beiden großen Woltersdorfer Straßenbaustellen. Um den Schulcampus wird mächtig gebuddelt und gebaut – und rund um die Schleusenstraße. Am Montag wurde dort weiter an der neuen Regenwasserkanalisation gearbeitet. Segment für Segment wird die Leitung verlegt und in Abständen versehen mit Schächten, durch die das Wasser gut zwei Meter tief in die Kanalisation fließt.

"Die Arbeiten liegen im Plan", sagt Beate Hoffmann, im Tiefbauamt des Woltersdorfer Rathauses für den Straßenbau verantwortlich. Im Plan heißt, dass jetzt wie im ersten Teilabschnitt die Straße auf der Krankenhausseite grundhaft ausgebaut wird. Der Verkehr wird einspurig vorbeigeführt. Sobald eine Schotter-Tragschicht auf die nördliche Seite aufgebracht werden kann, soll der Verkehr dort provisorisch rollen und es geht wieder an die Straßenbahngleise.

Gearbeitet wird auch in angrenzenden Straßen wie der Hans-Knoch-Straße, in der in nächster Zeit ein sogenannter Lamellenklärer verbaut wird. Durch das aus Kunststoff bestehende Element soll das Regenwasser seinen Weg in den Flakensee nehmen, um einige Ablagerungen ärmer. Kunststoff, um die Straßenbäume zu schützen. Das Bauteil ist um einiges leichter als zum gleichen Zweck verfügbare aus Beton, erläutert Beate Hoffmann, und muss deshalb nicht mit einem Kran in die Baugrube gehievt werden. Es wird von einem Tieflader herunter an Ort und Stelle gezogen und gelangt so nicht in die Nähe der Baumkronen. Zwei weitere solcher Klärer werden im Baugebiet noch in die Erde kommen, einer davon an der Schleuse.

Parallel zur Schleusenstraße wird indes auch gebaut: in der Werderstraße. Hoffnungen auf allzu große Veränderungen dort müssen Bauamtsleiterin Kerstin Marsand und Beate Hoffmann aber enttäuschen. An einen grundhaften Ausbau der Trasse sei derzeit aus finanziellen Gründen nicht zu denken. "Es geht nur um das Ausbessern großer Schlaglöcher", sagt Beate Hoffmann über die dort laufenden Arbeiten. Noch bis Donnerstag ist die Werderstraße dafür zwischen Berg- und Flakenstraße gesperrt; vom 18. bis 27. September folgt das Stück zwischen Flaken- und Hans-Knoch-Straße. Parken ist außerhalb der Baustelle während der Bauzeit nur halbseitig gestattet.

Noch ein Klär-Bauwerk

Ist die Werderstraße eine weniger befahrene Seitentrasse, dürfte die bereits angekündigte nächste Sperrung Auswirkungen auf mehr Verkehrsteilnehmer haben: Vom 14. bis voraussichtlich 18. Oktober ist der Schleusenstraßen-Abschnitt zwischen Rosenberg- und Blumenstraße nicht befahrbar. Dann soll auch dort ein Klärer zur Filterung von Regenwasser eingebaut werden, wie Beate Hoffmann ankündigt. Für Autofahrer heißt das, den Umweg über die offizielle Umleitung zu nehmen.