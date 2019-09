Handarbeit: Elke Thiede verpackt mit ihren Kollegen neue Produkte in die Überraschungspakete von Brandnooz. Aus der Sortierhalle in Schwedt gehen monatlich 11 000 Pakete zu den Kunden in ganz Deutschland. © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) In grünen Boxen, die jeden Monat in Schwedt gepackt und an mehr als 11 000 Abonnenten verschickt werden, sind Produkte wie türkische Bifi, belgisches Craftbier, italienisches Tomatenmark oder Protein- Chrunchies. Alles neue Produkte von Firmen, die vor der Markteinführung von den Kunden getestet und bewertet sein wollen.

Die Kunden, die einmal im Monat solch eine Box mit brand-­neuen Produkten erhalten, wissen nicht, was ihnen ins Haus geliefert wird. Sie zahlen etwas weniger als den Marktwert der Neuheiten, probieren die neuen Erdbeer-Gummis, Orientburger oder Komplimentos Mentos und teilen dann ihr Urteil darüber mit anderen und vor allem mit Brandnooz.

Die Marktforschungsfirma Brandnooz gibt es seit 2009, mittlerweile ordern nach Firmenangaben 11 000 Haushalte die Classic Boxen, eine etwas teurere Genuss Box ist von 1500 Kunden abonniert, auch Frischeboxen gibt es. "Wir haben ein überwältigendes Feedback von den Testern. Sie berichten uns, dass sie zum Monatsende schon sehnsüchtig darauf warten", berichtet Betriebsleiter Boris Deutschmann. "Einige Kunden vergleichen es mit dem Gefühl, das sie als Kinder bei der Weihnachtsbescherung hatten oder das früher Westpakete in der DDR auslösten."

Die Firma Brandnooz feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Im August besuchte Bürgermeister Jürgen Polzehl den Produktionsstandort in der Handelsstraße – selbst neugierig auf die Firma, die bisher in Schwedt eher unbekannt ist. Firmenchef Daniele Fontaniello, der viele Jahre bei Coca-Cola gearbeitet hatte und 2009 mit einem Compagnon die Geschäftsidee in Hamburg startete, empfing das Stadtoberhaupt und zeigte ihm den langen Packtisch, an dem zwei Dutzend Mitarbeiter die Boxen packen. Darunter auch viele Menschenmit Behinderungen aus den Uckermärkischen Werkstätten, mit denen Brandnooz zur Integration von Behinderten in den freien Arbeitsmarkt kooperiert.

Die Kunden von Brandnooz sind zugleich Produkttester oder Vorkoster. Ihre veröffentlichten Testergebnisse sind für die rund 400 Unternehmen, die für die Produkttests mit Brandnooz arbeiten, Gold wert. "Zwischen Firmen und den Konsumenten gab es einfach kein Bindeglied. Klassische Marktforschung dauert und kostet. Wir bieten schnelle und reale Ergebnisse und dank Bloggern und Influencern profitieren die Firmen sogar von kostenloser Werbung", verrät Daniele Fontaniello. Polzehl regte an, einmal eine "UM-Box" mit Produkten aus der Uckermark zu testen. Fontaniello war interessiert, wies aber darauf hin, dass jedes Produkt mindestens 11 000-mal vorhanden sein müsste.