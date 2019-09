Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) In der Rettungsdienst Barnim GmbH hat das Notarzteinsatzfahrzeug, das NEF, ausgedient. Es wurde ausgemustert und durch ein neues ersetzt. Beim Verein "Pépinière" indes kann es noch sehr gute Dienste tun. Am Dienstag übergaben Landrat Daniel Kurth und Rettungsdienst-Geschäftsführer Claudius Kaczmarek das gelb-rote Fahrzeug mit Blaulicht, das zum Teil noch mit Medizin-Technik ausgestattet ist, an den Vereinsvorsitzenden und Arzt Philipp Humbsch. Der 2016 in Frankfurt (Oder) gegründete Verein, der diesseits und jenseits der Oder aktiv ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Kinder für das Thema Rettung zu sensibilisieren und in Erster Hilfe zu schulen. Das Programm "Jeder kann ein Held sein" ist das Hauptprojekt. Ärzte und Medizin-Studenten gehen an Schulen, um Mädchen und Jungen bereits ab der 1. Klasse die Angst vor Erster Hilfe zu nehmen und Fähigkeiten zu vermitteln. Allein im Barnim seien bereits gut 1000 Grundschüler geschult worden. Weitere Kurse seien für Anfang 2020 geplant. Zum Abschluss des dreitägigen Lehrgangs erhalten die Kinder jeweils das "Heldendiplom".