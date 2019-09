Jörg Hanisch

Kieselwitz (Freier Autor) Was tun, wenn niemand mehr mitmachen will? So jedenfalls geschah das in Kieselwitz, als der alte Ortsbeirat nicht mehr wollte, Kandidaten bei der Kommunalwahl durch Formfehler und andere Dinge abgelehnt wurden und sich neue nicht finden wollten. Zwar ist Monika Matuschke noch in der Gemeindevertretung, aber einen Ansprechpartner im eigenen Ort hatte sie bis dato nicht. Denn einen Ortsvorsteher gab es seit der letzten Kommunalwahl nicht mehr, weil der Ortsbeirat fehlte und dieser legt aus seinen Reihen eben diesen fest.

Das sollte sich ändern und deshalb hatten Monika Matuschke und Frank Ilte jüngst die Dorfbewohner zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, um vielleicht doch noch einen Ortsbeirat hinzubekommen. Der hat eine beratende Stimme in der Gemeindevertretersitzung, wenn die Ortsbeiratsmitglieder nicht selbst als Gemeindevertreter gewählt sind. Frank Ilte bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen und appellierte vor allem an die jüngeren Dorfbewohner, sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stellen: "Ihr werdet in absehbarer Zeit die Geschicke des Dorfes mitlenken, das Leben hier gestalten und müsst auch die Verantwortung übernehmen. Ihr habt neue Sichtweisen und solltet uns Alte ablösen." Es kam zu einer doch recht lebhaften Diskussion und ganz am Rande fiel auch der Satz von einem Heimatverein, der eventuell die Interessen im Dorf vertreten könnte. Das wurde aber in den Gesprächen nicht weiter verfolgt. Aufgaben wie die Organisation des Dorffestes, der Erhalt des Gemeindehauses, der Frühjahrsputz, die Zusammenarbeit mit den Vereinen und viele andere seien mit durch den Ortsbeirat organisiert worden.

Monika Matuschke unterstrich die Wichtigkeit des Beirates und reagierte etwas gereizt auf die Frage einer Einwohnerin, warum sie und die anderen nicht mehr weitermachen wollten. Diesbezüglich erinnerte sie an Beschimpfungen beim Gehwegbau in der Fünfeichener Chaussee durch Anwohner. "Das ging unter die Gürtellinie und da war bei mir Schluss", begründete sie ihren Schritt. Für Frank Ilke kam hinzu, dass er einen Generationswechsel für angebracht hielt.

Nach ersten zaghaften Meldungen kristallisierten sich nach rund einer Stunde zwei Kandidaten heraus: Thomas Zimmermann könnte sich vorstellen mitzumachen und Christopher Fistler meinte aus dem Hintergrund: "Wenn Thomas den Chef macht, dann bin ich dabei." Das wurde von der Runde und auch von Bürgermeisterin Monika Senzel positiv aufgenommen, doch es fehlte für die Idealbesetzung noch die dritte Person. Zögerliche Meldungen gab es von den jungen Damen am Tisch, die aber lieber unterstützen wollten und sich nicht so ganz schlüssig werden konnten, ob sie denn nun wirklich die Verantwortung übernehmen sollten.

Überraschende Bereitschaft

"Idealerweise sollte ein erfahrenes Ortsbeiratsmitglied dabei sein", meinte die Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal mit den Orten Kieselwitz, Bremsdorf und Fünfeichen eigentlich mehr nebenbei: Die Blicke wandten sich sofort auf die beiden Einladenden und im Endeffekt stimmte Monika Matuschke zu, sich noch einmal zur Verfügung zu stellen, um die Jüngeren anzuleiten.

Die drei Kandidaten sollen nun auf der nächsten Gemeindevertretersitzung als Ortsbeirat bestätigt werden und werden dann den Ortsvorsteher aus ihren Reihen wählen. Als gewählte Gemeindevertreterin wäre Monika Matuschke dann auch das Bindeglied zum Ortsbeirat.