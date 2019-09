Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Tourismus wird im Staatlich anerkannten Erholungsort Angermünde immer mehr zum Wirtschaftsfaktor. 2018 gab es fast 130 000 Übernachtungen. Es kommen immer mehr Tagesausflügler, sodass es im Sommer auch schon Kapazitätsengpässe gab, berichtet Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Angermünder Tourismusvereins.

Der Bruttoumsatz von 29 Millionen Euro durch den Tourismus könnte bei mehr Kapazitäten höher sein, zum Beispiel beim Zuwachs an Pensionen, Ferienhaussiedlungen oder Wohnmobilstandplätzen. "Es gibt Anfragen von Unternehmern, die sich in der Region verstärkt engagieren wollen", sagt Johanna Henschel. "Das wollen wir unterstützen."

Wandern, radeln, schlemmen

Es kommen auch immer mehr Gäste aus Berlin, die hier leben möchten. Für Leute mit Homeoffice sei die Uckermark als Wohnstandort interessant. Das würde auch den Zielen der Integrierten ländlichen Entwicklung entgegenkommen und mehr Kinder, Lehrlinge, Fachkräfte sowie nicht zuletzt mehr Konsumenten für die Region bedeuten.

Im vergangenen Jahr hat der Tourismusverein nicht nur viel für die Produktentwicklung, sondern auch für die Verflechtung des Erlebnisses mit den regionalen Kooperationspartnern getan. Es gibt fünf Touren für das Genusswandern, auch in polnischer Sprache. Hier kann man wandern, radeln und schlemmen. Das Netzwerk aus 15 regionalen Produzenten konnte mittlerweile auf 30 verdoppelt werden. Neu ist auch das Speed-Dating, bei dem sich etwa zweimal jährlich Erzeuger und Gastronomen treffen, um noch mehr regionale Produkte auf die Speisekarten zu bringen. Ein weiteres Highlight ist Anfang Oktober mit der Einweihung des Grumsiner Genusswanderwegs geplant, der das Weltnaturerbe, den Info-Punkt Altkünkendorf, Hemme-Milch, die Grumsiner Brennerei und den Biber-Bus miteinander verbindet.

Nachhaltigkeit ist bei den touristischen Angeboten ein bedeutender Faktor. Hier möchte man Vorreiter werden. "Wichtig sind gute Bahn- und Busanbindungen, auch in den Nationalpark und das Biosphärenreservat", sagt Johanna Henschel. "In diesem Jahr hat uns der Biber-Bus sehr gefordert. Wir haben die Route erweitert und angefangen, auch Hemme-Milch mit einzubinden. Wir müssen aber darauf achten, dass die Gäste nicht länger als eine Stunde fahren, sonst greifen sie auf das Auto zurück. Es ist eine Herausforderung." Am 1. Oktober ist ein Workshop zur Auswertung des Fahrplans 2019 geplant.

Zu den künftigen Aufgaben gehörten, so Henschel, die Verbesserung des Taktes und der Fahrzeiten sowie die bessere Anbindung von Orten. Zudem sollen weitere Finanzquellen für die umweltfreundliche Mobilität erschlossen werden. "Bis 2025 soll es eine kostenlose naturgerechte Linie geben", sagt die Tourismus-Chefin. Im Gespräch ist dafür unter anderem die Einführung einer Kurtaxe.

Synergieeffekte gefragt

Jetzt freuen sie und ihre Mitarbeiter sich auf den bevorstehenden Umzug ins neue Gebäude. Künftig teilt sich die Tourismus-Information das Haus Uckermark mit dem Museum. "Wir haben dort mehr Platz für Gäste und für den Service. Wir wollen uns als Haus des Gastes mit Museum und Gästebetreuung darstellen. Da sind Synergieeffekte gefragt."

So sichert die Tourismus-Information auch die Öffnungszeiten des Museums ab. Gemeinsam mit dem Nationalpark, der Biosphäre und dem Museum werden Natur- und Landschaftsführer ausgebildet. Inhaltlich ist der Tourismusverein dabei, die Radtouren aufzuarbeiten, Wegweisungen mit dem Bauamt und ehrenamtlichen Helfern zu kontrollieren und den Gänsemarkt vorzubereiten. Außerdem wird die Erholungsentwicklungskonzeption auf den Prüfstand gestellt.