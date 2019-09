Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Im Norden der Lebuser Altstadt, kaum 300 Meter von der Oder entfernt, wird ein neues Wohngebiet entstehen. Die Stadtverordneten haben dafür mit dem Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Wohnen und Kita am Schlossberg" jetzt endgültig grünes Licht gegeben.

Ausgangspunkt für den Planungsauftrag war die Notwendigkeit gewesen, angesichts einer zunehmenden Einwohnerzahl und der Tatsache, dass die städtische Kita "Oderfrösche" an der Burgschule voll ausgelastet und nicht erweiterbar ist, eine neue Kita zu bauen. Sie soll 75 Plätze bieten.

Unter den wenigen geeigneten kommunalen Grundstücken hatten die damaligen Stadtverordneten das zwischen Schlossstraße und Försters Gasse, zwischen Amtsgarten und Friedhof favorisiert. Planerin Bettina Albani erinnerte die Stadtverordneten, vor allem die neuen daran, dass man die Bebauung des im Außenbereich liegenden Grundstücks unter Nutzung einer Ausnahmeregelung im Baugesetzbuch ermöglichen will. Denn das Baugebiet ist nur knapp 1,5 Hektar groß ist und schließt unmittelbar an die vorhandene Bebauung, darunter das Kinder- und Jugendhaus, an.

Bebaut ist die Fläche, die im Flächennutzungsplan der Stadt bislang als potenzieller Campingplatz ausgewiesen ist, bereits – mit zwei Holzbungalows aus DDR-Zeiten. Sie haben Bestandsschutz, doch die Möglichkeit, die Fläche von der Stadt zu erwerben und darauf ein Wohnhaus zu errichten, dürfte viel lukrativer sein.

Platz wäre zudem für drei weitere Eigenheime – wenn die Kita gebaut wird. Denn auf die Frage des CDU-Stadtverordneten Dr. Joachim Naumann, ob die Kita zwingend entstehen müsse, sagte Bettina Albani: Nein, ausgewiesen werde ein allgemeines Wohngebiet. Es könne also auch eine reine Wohnbebauung geben. Hintergrund der Frage ist die Tatsache, dass die finanziell angeschlagene Stadt die neue Kita ohne Fördermittel nicht bauen könnte.

Während Urs Walter leidenschaftlich dafür plädierte, "das schönste Grundstück von Lebus für unsere Kinder (zu) entwickeln", sagte Bauausschussvorsitzender Frank Guderian: Er habe noch keine große Begeisterung von Eltern zu dem Standort gehört. Beschlossen wurde die Satzung am Ende einstimmig.

Dass die große Nachbarstadt Frankfurt von der Erschließung eines weiteren Wohngebietes in ihrem Umland, der ihr erneut Einwohner abziehen könnte, ganz und gar nicht begeistert ist, hielt die Lebuser Vertreter nicht ab.

Bodendenkmal aus Slawenzeit

Ebenso wenig wie die Tatsache, dass man es in der Senke unterhalb des Schlossberges mit einem Bodendenkmalgebiet zu tun hat: Hier wird eine Siedlung aus dem slawischen Mittelalter vermutet. Vorm Beginn von Erdarbeiten müssen jeweils Sondierungen mittels Baggerschnitten unter Aufsicht eines Archäologen durchgeführt werden, informierte Bettina Albani. Eine Unterkellerung der Häuser ist verboten.

Während das Baugebiet wegen seiner Lage oberhalb der Oder als nicht hochwassergefährdet gilt, musste die Planerin auf die Frage des Stadtverordneten Benjamin Mack (CDU), ob sich der Hang des Schlossberges eigentlich noch bewege, erklären: "Das haben wir nicht untersucht." Allerdings solle auch nicht bis an den Hang heran gebaut, sondern der grüne Gürtel erhalten werden.