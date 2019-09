Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Fast wie in einem richtigen Möbelhaus sieht es in der Halle aus, die der Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) an der Bahnhofstraße in Bad Freienwalde seit 1. September angemietet hat. Wohnzimmer reiht sich an Wohnzimmer, dahinter stehen Betten. "Wir wollen links die Wohnzimmer aufstellen und rechts die Schlafzimmer", sagt Heike Poggemöller, die seit 2006 in der Möbelkammer arbeite. Noch wird eingeräumt. Es finden sich Möbel aus den frühen Sechzigern, die meisten Schränke sind jedoch glatt und rechteckig stammen aus neuerer Zeit.

Nur gebrauchte Möbel

"Möbel aus den Siebzigern nehmen wir nicht mehr, die kauft uns keiner ab und wir müssen dann auch noch den Sperrmüll bezahlen", sagt VFBQ-Geschäftsführerin Irmgard Roth. Im Gegensatz zu einem Möbelhaus sind alle Möbel gebraucht. "Einkaufen kann bei uns nur, wer in irgendeiner Form staatliche Leistungen bezieht", ergänzt sie. Die Möbelkammer zähle zum Sozialbetrieb des VFBQ. Dort sind zwei Festangestellte, drei Bundesfreiwillige und ein Ehrenamtlicher beschäftigt.

Viele der Stammkunden seien Rentner, die zusätzliche Sozialleistungen beziehen, Arbeitslose, Aufstocker und BaföG-Empfänger. Der Bedarf sei gleichbleibend hoch, sagt Irmgard Roth.

Um die Möbel besser aufstellen und präsentieren zu können, entschied sich der VFBQ aus dem eigenen Haus in der Wasserstraße in die Bahnhofstraße zu ziehen. "Wir hatten vorher nur 160 Quadratmeter und können uns nun auf 300 Quadratmeter Fläche ausbreiten", sagt Irmgard Roth. Durch die bessere Lage hofft sie auf besseren Umsatz. Den braucht sie allerdings auch, den die Miete für die Halle muss hereinkommen. Einschließlich der Aktionsfläche draußen, auf der Trödelmärkte angedacht sind, verfügt der VFBQ über 1000 Quadratmeter Fläche.

Möbel, Geschirr und Dekoration werde dem VFBQ aus Wohnungsauflösungen gespendet. "Viele Leute rufen uns auch an, wenn sie sich neu einrichten", berichtet die Geschäftsführerin. Allerdings schauen sich die VFBQ-Mitarbeiter vorher die Möbel an. "Wir machen keine Haushaltsauflösungen, sondern nehmen nur mit, was wir auch wieder loswerden", fügt sie hinzu. Es habe keinen Sinn, Küchen anzunehmen, die Jahre lang im Keller standen. Den stockigen Geruch bekomme man nicht wieder heraus. Auch schmutzige und ungepflegte Möbel lehnen Heike Poggemöller und ihre Kollegen ab. "Die Mitarbeiter brauchen ein dickes Fell", sagt Irmgard Roth. Viele Menschen seien der Auffassung, dass Sozialleistungsempfänger froh sein könnten, wenn ihnen jemand einen wackeligen Stuhl für ein paar Euro zur Verfügung stellt. Auch umgekehrt gebe es Besucher, die diese soziale Einrichtung als "Rumpelkammer" beschimpfen. "Wir können nur das anbieten, was wir als Spenden bekommen haben", versichert die Geschäftsführerin.

Mehr Lagerfläche für Küche

Die freigewordene Fläche an der Wasserstraße werde als Lager für die Kantine genutzt, sagt Irmgard Roth. Sie verpflegt unter anderem die Gäste des Hostels Mühlenfließ, das 35 Betten hat und auch vom VFBQ betrieben wird.

Der VFBQ zählt 30 festangestellte Mitarbeiter und 20 Menschen im Bundesfreiwilligendienst. ´Ferner beschäftigt der Verein rund zehn Langzeitarbeitslose, um ihnen eine Perspektive zu geben