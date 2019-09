Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ein Konzept für die Modernisierung des sanierungsbedürftigen Sport- und Spaßbades Schwapp lässt weiter auf sich warten. Bis Ende Juni sollte die Leitung des kommunalen Eigenbetriebs einen Plan erstellen und der Verwaltung vorlegen, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen, welche Kosten dabei entstehen und welche Finanzierungsmöglichkeiten es gäbe.

Diese Frist verstrich, wie Bürgermeister Matthias Rudolph in der Stadtverordnetenversammlung im August mitgeteilt hat. Er habe der Betriebsleitung eine neue Frist bis Ende August gesetzt.

Verwaltung wartet auf Konzept

Bisher liege noch kein Sanierungskonzept vor, teilt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling am Dienstag auf Nachfrage mit. Ein entsprechender Plan müsse noch "rund gemacht" werden. Bislang mangele es an einer marktgerechten Kostenschätzung und Vorschlägen zur Finanzierung. "Was wir beitragen konnten, haben wir gemacht", sagt hingegen Mathias Hellmann, technischer Leiter des Schwapp. Anfang Oktober solle es erneut ein Gespräch mit dem Bürgermeister geben. Hellmann hofft, dass rechtzeitig in die Ausschreibung gegangen werde, um Firmen für das Jahr 2021 unter Vertrag nehmen zu können.

Um das Sport- und Spaßbad umfassend sanieren zu können, hatte die Stadt auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm Sportstättenförderung gehofft. Die eingereichte Projektskizze sah insgesamt Investitionen in Höhe von 3,45 Millionen Euro vor. Zustimmung bekam dieser Antrag nicht; anders als das Ruderzentrum, für das Förderung in Höhe von 1,2 Millionen Euro fließt.

Wegen des Fördermittelantrags wurde der ursprünglich im Oktober 2018 fällig gewesene Wirtschaftsplan des Schwapp zurückgestellt, erklärte Rudolph im Juni in der Stadtverordnetenversammlung.

Dem nachträglich entworfenen Plan, der für 2019 inklusive Einnahmeausfälle wegen sanierungsbedingter Schließzeiten (700 000 Euro in drei Monaten) einen Investitionsbedarf von 3,78 Millionen vorgesehen hätte, wollte die Kommunalaufsicht laut Rudolph nicht zustimmen. Die dringend notwendige Sanierung der Fliesen, so die Begründung, sei keine Investitions-, sondern eine Instandhaltungsmaßnahme und daher nicht kreditfähig.

Wegen des Zustands der Fliesen im Bad stand zuletzt auch eine Schließung im Raum. "Gefahr im Verzug bestand zu keinem Zeitpunkt", betont Rudolph. Ein Gutachten zu den Fliesen werde in das Sanierungskonzept eingearbeitet. "Im schlimmsten Fall", sagt Hellmann, "fallen großflächig Fliesen ab." Was wiederum Schließzeiten und finanzielle Verluste nach sich zöge.