Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Gut 30 Bürger aus verschiedenen Dörfern des Amtes Neuhardenberg sind am Montagabend der Einladung von Gernot Schmidt ins Sportlerheim von Neuhardenberg gefolgt und nahmen an dessen Dialogforum "Der Landrat im Gespräch" teil.

"Es ist das dritte Mal", erinnerte Schmidt. Erneut suche er den Kontakt mit den Bürgern. Das sei für die Arbeit der Verwaltung sehr wichtig. Zumal sich in Neuhardenberg einiges getan habe. "Ich hoffe noch immer, dass Land sich endlich zum Instrumentenflugverfahren positioniert", sagte er zur Zukunft des Flugplatzes. Aber auch große Veranstaltungen habe es gegeben. Es sei ein neuer Bürgermeister gewählt worden, mit dem Schmidt eine gute Zusammenarbeit anstrebe.

Das hörte Mario Eska, im Podium wie der Vize-Bürgermeister Dieter Arndt neben ihm sitzend, sehr gern. Vize-Landrat Friedemann Hanke berichtete: "Wir haben in Neuhardenberg 180 Plätze zur Flüchtlingsunterbringung. Davon sind 150 belegt. Wer seinen Aufenthaltsstatus hat, zieht in Wohnungen um. Wir bekommen wohl im Herbst vom Land weitere 50 Personen dazu."

Die Neuhardenberger interessierte dagegen anderes. Wolfgang Joch schimpfte, dass der Denkmalschutz in Neuhardenberg zu immer mehr Ruinen führe. Man habe in mehreren Straßen leerstehende Häuser, wo die Auflagen zum Wiederaufbau die Käufer abschreckt. Er forderte die Abschaffung des Denkmalschutzes. Dass es soweit nicht kommen wird, machte Mario Eska klar. Man wolle die Sonderschutz-Satzung verändern, den Kreis kleiner ziehen um Schloss und Kirche. Der Landrat versicherte, man werde dazu eine Stellungnahme abgeben. Aber am Ende werde das Landesamt da sicher wieder für Streit sorgen. "Der Denkmalschutz ist ein Verhinderungsausschuss. Das regt die Leute auf. Baumeister Karl Friedrich Schinkel würde sich im Grab umdrehen wegen der Vorgaben. Wir wollen rote Dachziegel, eine ruhige Häuserfront aber nicht solche Extreme wie Holzfenster. Viele wollen hier bauen, sind wieder gegangen", schimpfte auch Friedhelm Jost, der lange im Bauausschuss tätig war. Ähnliches berichtete auch eine Reichenbergerin.Dass die Ortsdurchfahrt in Wulkow (L 36) immer noch nicht erneuert sei, ärgerte etliche. Dass besonders bei Unfällen auf der B1 oder 5 sich alles an Verkehr durch Wulkow quäle sei eine Zumutung – auch wegen des vielen Lkw- und Landwirtschaftsverkehrs. Landrat Schmidt versprach, beim Landesbetrieb Straßenwesen auf den Ausbau zu drängen.

Radweg und Lade-Stationen

Uwe Hädicke bat wegen dem noch immer fehlenden Radweg nach Altfriedland den Druck zu erhöhen. Ebenso beim Land, um die Infrastruktur in der Region voranzubringen. Detlef Krüger (Quappendorf) war für den Straßenausbau zwischen Neufeld und Neutrebbin. Die Gemeinde brauche dafür Land und Kreis mit im Boot, machte Bürgermeister Eska deutlich. Der Landrat erhielt auch Hinweise zu Bus-Verbindungen um Neuhardenberg, äußerte sich ablehnend gegenüber Windräder und warb für den Glasfaserausbau. Weil Gusow-Platkow seine kreisgeförderte E-Rad-Ladestation abgelehnt hatte, will Wulkow sie unters Storchennest. "Dann bekommt ihr die halt", sagte der Landrat zur Verzückung vieler Besucher am Ende.