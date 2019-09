Bärbel Kraemer

Niemegk Seit fünf Wochen stehen die Laiendarsteller des Neuen Volkstheaters Niemegk wieder auf der Theaterbühne. Die Proben für die neue Eigenproduktion haben begonnen. Für den 25. Oktober ist die Premiere angekündigt. "Diese Aufführung ist schon ausverkauft", sagt Hartwig Matthäs, der an der Spitze des Theatervereins steht.

Bis zum 23. November sind vier weitere Aufführungen vorgesehen, damit die stetig wachsende Fangemeinde der Laienschauspieler Gelegenheit hat, das Stück zu sehen. Matthäs greift nach der Theaterpost und tippt lachend mit dem Finger auf die darin abgedruckte Info zum neuen Stück. Es heißt: "Männergrippe - lebst Du noch oder stirbst Du schon!?"

"Ich gehe nicht zu jeder Probe. Ich will mich überraschen lassen, wie sie das Stück umsetzen", so Matthäs.

Wenig später trudelt die Theatergruppe am Niemegker Kulturhaus ein. Mit dabei, Bernd Fredrich - "unser Neuzugang", so Matthäs. Nach einem Treffen im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Rädigker entschlossen, in die Riege der Laienschauspieler einzutreten. "Meine schauspielerische Kariere begann eigentlich schon vor 53. Jahren. Ich war damals in der ersten Klasse und spielte im Märchen "Hänsel und Gretel" den Hänsel. Es war eine Weihnachtsaufführung unter Regie von Gonda Kühn, die mittlerweile 86 Jahre alt ist. Jetzt gibt es also die Fortsetzung meines Karrierestarts", erklärt der im Hohen Fläming als Literaturliebhaber bekannte 62-Jährige.

In der neuen Eigenproduktion spielt Fredrich einen Notar. Seine Mitstreiter sagen, die Rolle sei ihm wie auf den Leib geschrieben. Und schon sind sie mittendrin. Mitten im Stück:

Anna (Carola Hausig) und Alexander (Niemegks Pfarrer Daniel Geißler) sind glücklich verheiratet und freuen sich auf das Wochenende. Anna trifft nach vielen Jahren endlich auf ihre beste Freundin Isabell (Doreen Schumann) aus Kindheitstagen und möchte mit ihr ein paar entspannte Tage verbringen und in alten Erinnerungen schwelgen. Alexander hingegen hat sich mit seinen Kumpels Torben (Christian Pietrucha der zugleich Regie führt) und Ingo (Sven Schüler) zum Angeln verabredet - Männerwochenende Deluxe sozusagen, doch dann erwischt Alexander die schwere Form der Männergrippe und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf das heimische Sofa zu schleppen und zu leiden. Natürlich stehen ihm seine Kumpels dabei mit sämtlichem Verständnis und Rat und Tat zur Seite - schließlich ist mit einer Männergrippe nicht zu spaßen! Sie fühlen mit. Bloß gut, dass Alex Mutter und Annas Schwiegermutter Gertrud (Regine Pietrucha) in Rufbereitschaft ist und mit der besten aller möglichen Therapieformen aufwarten kann; einer nahrhaften Hühnersuppe, die von Mama zubereitet eigentlich viel besser schmeckt als von Anna. Doch Alex Männergrippe hat es in sich. Anna fürchte das schlimmste. Die Bestatterin Hannelore (Candy Boldt) und Assistentin Eva (Doreen Lintow) werden gerufen. Gibt es überhaupt noch eine Chance auf eine Heilung? An dieser Stelle tritt ein Überraschungsgast (Laura Senst) in das Geschehen ein. Das Publikum darf sich auf eine Parodie auf die Empfindlichkeit des starken Geschlechts, gespickt mit scharfzüngigen Wortwechseln, diversen Verwicklungen und Verwechslungen freuen.

"Ich fühle mich nach jeder Probe schlecht. Während meine Frau sonst mit mir schimpft, wenn ich wegen des Theaters so viel lernen muss und keine Zeit habe, sagt sie jetzt: Da musst du dieses mal ja nicht viel proben. Das kannst du ja schon alles", so Daniel Geißler, der im Stück den Alex und damit eine Hauptrolle spielt. Schon im nächsten Augenblick machen sich die Vorboten der Männergrippe in ihm bemerkbar: Da ist das Kratzen im Hals, das Hämmern im Kopf und die schmerzenden Glieder. Er sinkt auf dem Bühnensofa zusammen und beweist eindrucksvoll, wie gut er sich in die Rolle hineinversetzen kann. So sehr, dass die Damen der Theatergruppe fürchten, dass im Rahmen der Aufführungen für Männer im Publikum die Gefahr der Ansteckung besteht.

Veranstaltungsinfo

25. Oktober, 20.00 Uhr, Kulturhaus Niemegk, Eigenproduktion - "Männergrippe - lebst Du noch, oder stirbst Du schon?" (Einlass ab 19.00 Uhr);

Weitere Aufführungen am 26. Oktober, 1. und 2. November, 23. November jeweils um 20.00 Uhr

Karten im Vorverkauf für 12 Euro:

Hausig’s Blumeneck, Bahnhofstraße 2, Niemegk, Telefon 033843/51376

Touristinformation Bad Belzig, Markplatz 1, Telefon 033841/94900

Blumenladen Pusteblume, Großstraße 60, 14929 Treuenbrietzen, Telefon 033748/20246

Bahnhofsgaststätte Brück, Bahnhofstraße 61, 14822 Brück

Kulturhaus Niemegk, Telefon 033843/926910 oder info@kulturhaus-niemegk.de

Neues Volkstheater Fläming e.V. 033843/926910 oder info@neues-volkstheater-niemegk.de

Karten an der Abendkasse für 14 Euro.