Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Die Kreisverwaltung Oder-Spree will in Friedland eine Arztpraxis für zwei Allgemeinmediziner errichten. Damit wolle man einer akuten Unterversorgung entgegensteuern. Dies bestätigt der Beigeordnete Michael Buhrke auf Anfrage. Der Kreis prüfe derzeit Standorte, die sich für eine Hausarztpraxis eignen. Wie Buhrke weiter erläutert, sei man im Gespräch mit dem Friedländer Allgemeinmediziner Sven Schaper. Dieser habe seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, in einer geeigneten Immobilie zu fairen Konditionen mit seiner Praxis einzuziehen. Die neue Praxis soll laut Buhrke so zugeschnitten sein, dass ein zweiter Hausarzt darin Platz findet. Die Ärzte würden laut dem Modell des Kreises als selbstständige Mediziner in der Immobilie des Kreises tätig sein.

Hintergrund des Vorstoßes des Kreises ist ein Mangel an Hausärzten in Friedland und Umgebung. Verschärft wurde das Problem, seitdem die Friedländer Allgemeinmedizinerin Sigrid Krüger Ende Juni in den Ruhestand wechselte.

Deren Patienten konnten teilweise von den beiden verbliebenen Hausärzten Sven Schaper und Monika Drewke übernommen werden. Monika Drewke hat jedoch bereits angekündigt, Ende April kommenden Jahres in den Ruhestand zu wechseln. Dann dürfte sich die Situation nochmals drastisch verschärfen. Es sei denn, Monika Drewke gelänge es, einen Nachfolger, beziehungsweise eine Nachfolgerin zu finden. Sie halte Kontakt zu einer Interessentin. Die Friedländerin ist nach eigenem Bekunden bereit, ihre Praxis für fünf Jahre zu vermieten.

Nach den Vorstellungen des Beeskower Allgemeinmediziners Daniel Karaa, der in Beeskow den Medizinerstammtisch leitet, soll die geplante Friedländer Doppelpraxis in das "Ausbildungsnetzwerk Allgemeinmedizin" eingebunden werden: Mediziner sollen nach ihrem Uni-Abschluss ihre Ausbildung zum Facharzt Allgemeinmedizin in einer der am Netzwerk teilnehmenden Praxen ableisten.

Die gynäkologische Versorgung der Region Beeskow ist trotz eines Todesfalls und eines Umzugs gesichert. Nach dem Tod des Frauenarztes Matthias Mierke hat dessen Praxisteam unter Leitung von Mierkes Ehefrau eine Vertretungsregelung organisiert. Wie das Praxisteam mitteilt, werden die Patientinnen zu den gewohnten Sprechzeiten versorgt.

Gynäkologin beendet Dienst

Gynäkologin Theresa Friedersdorf wird ihren Dienst am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Beeskow am Freitag beenden. Die Medizinerin wird sich in Fürstenwalde selbstständig machen, teilt das Praxisteam des MVZ auf Anfrage mit. Ab 2. Oktober kommt der Gynäkologe Marek Budner, ehemaliger Chefarzt in Bad Saarow, für je zwei Tage pro Woche nach Beeskow, um die Patientinnen zu versorgen.

Für die Zukunft der Hausarztpraxis von Sabine Görsdorf in Groß Rietz zeichnet sich eine dauerhafte Lösung ab. Allgemeinmedizinerin Yvonne Bischoff, die seit August vorigen Jahres in der Praxis angestellt ist, wird bis spätestens Jahresende die Praxis übernehmen. Sabine Görsdorf wechselt aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.