Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der elfjährige Drystan staunte nicht schlecht, als er mit den Fingerspitzen über den glatten Rücken des ausgestopften Krokodils strich. Hier, in der Wunderkammer der MS "John Franklin", die am Bollwerk ankerte, gab es viel für die Sechstklässler der Goethe-Grundschule aus Fürstenberg zu entdecken: kostbare Kunstwerke, seltene Naturalien, historische Instrumente und Objekte fremder Länder. Alles Dinge, die die Kinder betrachten und sogar anfassen konnten.

Die gezeigten Exponate und Präparate, die von der Olbricht-Stiftung Berlin zur Verfügung gestellt wurden, sind in ihrer Zusammenstellung und Art der Präsentation tatsächlich einzigartig. 200 bis 400 Jahre alt sind die wertvollen Schätze, die schon damals über das Meer schipperten, um anschließend die Sammlungen vermögender Fürsten zu bereichern.

Erste Museen

"Wunderkammern wie diese waren die Vorreiter für unsere heutigen Museen", erzählt Kapitän Stefan Vens. Damals wurden die Gegenstände jedoch noch nicht thematisch aufbereitet. Malereien, Naturalien und Artefakte aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten standen wie selbstverständlich nebeneinander. So auch in dieser Wunderkammer, in denen das Motto "Staunen, Entdecken, Verstehen" auch kreativ an den Wänden ausgelebt werden konnte. Fragen wie: Was ist das? Ist das echt? Wo kommt das her? Und wie alt ist es?, wurden mit Kreide mehrmals geschrieben. Antworten darauf fanden bei einer anschließenden Gesprächsrunde Ingo Mittelstädt, Erster Offizier, sowie vier sogenannte Vermittlerkinder einer Berliner Kooperationsschule, die ihr Wissen zu den Exponaten gerne teilten.

Jeden Frühling und Spätsommer geht das Schiff auf Berliner und Brandenburger Gewässern auf Reisen. Simona Schmöche, Schulleiterin der Goethe-Grundschule, hat die Wunderkammer bereits 2017 mit ihren Klassen besucht. "Es ist ein tolles Museum zum Anfassen, was die Kinder sehr bereichert", meint sie.

Bevor aber auch diese Saison für das Wunderkammerschiff zu Ende geht, legt es noch einmal in Fürstenwalde an: Am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr sind die Exponate am Haus am Spreebogen auch für große Entdecker zu bestaunen.