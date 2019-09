Glitzerpalast: Der Friedrichstadt-Palast in seinem heutigen Antlitz wurde 1984 als DDR-Prachtbau an der Friedrichstraße eröffnet. Bis heute hat er die größte Theaterbühne der Welt zu bieten und zeigt moderne Revuen. © Foto: Paul Zinken/dpa

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Der Friedrichstadt-Palast feiert sein 100-jähriges Bühnenjubiläum und beleuchtet in einer Ausstellung seine wechselvolle Historie.

Auch auf der weltgrößten Theaterbühne mit der atemberaubendsten Technik geht nicht immer alles glatt. Das Konzert von Udo Jürgens im Friedrichstadtpalast jedenfalls musste 1987 auf Grund von Brummtönen unterbrochen werden. Nachdem ein Verteilerkasten als Störquelle ermittelt war, konnte der Sänger aus dem Westen auf der Mega-Bühne im Osten wieder ans Mikrofon treten.

Die Panne wurde sorgsam im "Vorstellungsbuch" notiert, das nun aufgeblättert in einer Vitrine im Foyer des berühmten Revuetheaters ausliegt. Mit der kleinen kostenlosen Ausstellung läutet das Haus seine Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bühnenjubiläum ein. Am 29. November 1919 eröffnete Max Reinhardt, nur ein paar Schritte weiter, am den Vorgänger, das "Große Schauspielhaus". Doch die Geschichte reicht noch weiter zurück, wie ein Artefakt beweist, das am Dienstag an der Nordseite der Spielstätte enthüllt wurde. Es handelt sich um den gusseisernen Fensterrahmen von Berlins erster Markthalle, die 1867 als Vorgängerbau des Theaters eröffnet wurde. Die Halle musste aus wirtschaftlichen Gründen schon nach sieben Jahren wieder schließen und wurde daraufhin zur Riesenmanege für Zirkusaufführungen mit bis zu 5000 Besuchern umgebaut.

Auch unter dem Namen Neues Olympia-Riesen-Theater firmierte der Amüsierbetrieb kurz vor der Jahrhundertwende. "Dort sollen alleine bis zu 1000 Leute auf der Bühne gewesen sein, so wird es jedenfalls kolportiert", sagt Verwaltungsdirektor und Ausstellungskurator Guido Herrmann anlässlich der Ausstellungseröffnung.

Über eine Virtuell-Reality-Videoinstallation will er das "Große Schauspielhaus" als Vorgänger im Januar im Palast noch einmal visuell auferstehen lassen. Als der Monumentalbau in den 1980er-Jahren aus Sicherheitsgründen abgerissen werden muss, wird ausgerechnet ein Mann in West-Berlin besonders melancholisch. Helmut Maier, selbst Architekt und wohnhaft in Kreuzberg, fährt zur Baustelle und erwirbt das Markthallenfrakment, das beim Theater-Abriss wieder zum Vorschein kommt, zum Weltmarkt-Schrottpreis. "Ich musste mit meinem Spezialfahrzeug über Schönefeld einreisen", erinnert sich der heute 82-Jährige. Maier lagert das Erinnerungsstück damals auf dem Hinterhof seiner Firma in der Stresemannstraße ein.

Vom Efeu umrankt und fast vergessen wurde es 2016 vom Friedrichstadt-Palast wiederentdeckt. Gemeinsam mit den Künstlern ließ der Kreuzberger Retter das Artefakt in den Berliner Bildhauerwerkstätten restaurieren und auf einen Sockel heben. "Es jetzt hier nur 200 Meter vom ursprünglichen Standort zu sehen, ist grandios", freute sich Maier am Dienstag zur Einweihung.

Ein paar kleine Andenken an die vergangenen 100 Jahre lassen sich die kommenden Monate nun auch im Inneren auch tagsüber außerhalb der Vorstellungszeiten und ohne Eintrittsticket besichtigen. Eine Eintrittskarte ins "Theater des Volkes" von 1935 führt in die Zeit, als das Haus als nationalsozialistisches Propagandatheater weitergeführt wurde und direkt dem Reichspropagandaminister Joseph Goebbels unterstellt war. Aber auch die Original-Lizenz der sowjetischen Militär-Kommandantur für die Wiederaufnahme des Theaterbetriebs 1945 wird ausgestellt. Mit Hilfe von Tablets können Besucher in Programmheften aus den unterschiedlichen Dekaden blättern und Interviews mit Zeitzeugen ansehen.

Einer ist Jürgen Ledderboge. Der ehemalige Bauleiter war von 1980 bis 1984 für den Bau des heutigen Glitzerpalastes verantwortlich. Der 82-Jährige verrät unter anderem, wie in der DDR-Mangelwirtschaft DDR-Designer die bis heute beeindruckende Beleuchtung des Foyers aus Röhren für Rindermelkanlagen bastelten.

Die Foyer-Besichtigung ist bis Juni 2020 geplant. Derzeit ist das Haus an der Friedrichstraße 107 von Mo bis Fr von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am 22. 9. 2019 bleibt es geschlossen.