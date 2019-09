MOZ

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Erstmals brauchen in diesem Herbst Grundstückseigentümer in Brieskow-Finkenheerd, Wiesenau und Ziltendorf bei ihnen angefallenes Straßenbaumlaub nicht mehr zu Containern bringen. Die Amtsverwaltung stellt ihnen jetzt als Service Laubsäcke zur Verfügung, die die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes direkt vor den Grundstücken entleeren und zur Wiederverwendung zurücklassen. In Groß Lindow und Vogelsang bleibt hingegen alles beim Alten. Dort werden nach wie vor von den Gemeinden finanzierte Laubcontainer aufgestellt.

Der Einsatz der Laubsäcke ist als Testphase gedacht, von der die Gemeinden Brieskow-Finkenheerd, Wiesenau und Ziltendorf profitieren. Diese sind dem Wirtschaftshof angegliedert und tragen mit ihren Beiträgen die Kosten für Sachmittel und den Einsatz von Personal.

Müll im Container trieb Kosten

Vier Mitarbeiter des Wirtschaftshofes erledigen die Abholung der Säcke. Anlass für den Probelauf mit Laubsäcken ist hauptsächlich der Umstand, dass die Container in der Vergangenheit nicht nur für den Einwurf von Laub genutzt wurden. Das trieb die Entsorgungskosten in die Höhe.

Die Laubsäcke werden vom 23. September bis zum 31. Oktober, immer dienstags von 16 bis 18 Uhr, von Frau Lehmann (Raum 128) in der Amtsverwaltung, August-Bebel-Straße 18 a, ausgehändigt. Maximal drei Stück kann man sich für ein Grundstück mitnehmen.

Im Oktober und November erfolgt dann jeden Montag und Donnerstag die Leerung. Die Laubsäcke lassen die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes zur Wiederverwendung am Grundstück zurück. Die Straßenzüge mit Laubsack-Service sind im Internet auf der Website des Amtes (www.amt-b-f.de) aufgelistet. Dort findet man auch die Laubcontainer-Standorte für Groß Lindow und Vogelsang. Diese Behältnisse werden ab dem 30. September aufgestellt. Das Amt weist darauf hin, was nicht in die Laubsäcke oder Laubcontainer gehört: Äste, Heckenteile, Baumstümpfe, Gartenabfälle jeder Art, Hausmüll und Sperrmüll, Bauabfälle, Metallschrott, Elektro- und Elektronikschrott, schadstoffbelastete Gegenstände sowie Fund-Munition, tote Tiere, usw.