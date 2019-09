DPA

Osaka (dpa) Angelique Kerber ist beim Tennisturnier im japanischen Osaka der erste Sieg seit dem Zweitrunden-Aus im Juli in Wimbledon gelungen.

Die Nummer 15 der Weltrangliste setzte sich im Achtelfinale des mit 823.000 Dollar dotierten Hartplatzturniers mit 6:2, 6:4 gegen die Qualifikantin Nicole Gibbs (USA) durch. In der nächsten Runde trifft sie auf Madison Keys (USA) oder Zarina Dyas (Kasachstan).

Für Kerber war es der erste Erfolg mit Coach Dirk Dier. Beim ersten gemeinsamen Auftritt mit dem Interimstrainer war Deutschlands beste Tennisspielerin in der vergangenen Woche im chinesischen Zhengzhou gleich an der Amerikanerin Alison Riske gescheitert. In Wimbledon hatte die 31-Jährige als Titelverteidigerin nur ihr Erstrunden-Match gewonnen, bei den US Open in New York schied sie gleich zu Beginn aus.