Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Freibad-Saison 2019 in Neuzelle ist Geschichte. Sie lief gut, aber nicht ganz so toll wie im Vorjahr, ist aus der Amtsverwaltung zu hören. Das Wetter ist eben unberechenbar. Doch schon jetzt denkt Dietmar Baesler, der Bürgermeister der Gemeinde Neuzelle, die Träger des Bades ist, über die Zukunft nach. "Ich würde mir wünschen, dass wir einen Förderverein für das Freibad ins Leben rufen können", erklärte er in dieser Woche. "Wenn so ein Verein da mithilft, dann hat man ganz andere Möglichkeiten", begründete er seinen Vorstoß. Dietmar Baesler, der das Freibad selbst regelmäßig besucht, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Fragen zu der Freizeiteinrichtung konfrontiert. Und anderem sei es darum gegangen, warum die Saison am 31. August beendet worden sei, obwohl dann noch warme Tage folgten. Über so etwas und über viele andere Dinge könnte man im Förderverein sprechen, meinte er.

Die Idee findet Anklang

"Ich finde die Idee des Fördervereins sehr gut", zeigte sich Doreen Lagansky überzeugt, die als stellvertretende Bauamtsleiterin in Neuzelle unter anderem für das Freibad zuständig ist. Auch sie sagte: "Ein Verein hat mehr Möglichkeiten." Dietmar Baesler hofft nun, dass sich Interessenten finden. Dann könne man sich gemeinsam Gedanken machen über das Freibad. "Ich möchte, dass das ein attraktiver Ort bleibt für Neuzeller und Gäste von außerhalb." Unter anderem sollen auch solche Aktionen wie der Schulschwimmwettbewerb im August für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.

Was die Finanzierung betrifft, so haben in diesem Jahr erstmals auch die Gemeinden Lawitz und Neißemünde Geld für die Bewirtschaftung hinzugegeben. Neißemünde beteiligte sich mit 5000 Euro, Lawitz mit 2000 Euro. Aber es gebe auch weiterhin Gespräche mit dem Landkreis, versicherte Dietmar Baesler. Bereits im Frühjahr hatte es ein erstes Abtasten seitens des Amtes gegeben, was eine mögliche Bezuschussung angeht, weil das Freibad eben auch eine Umlandfunktion erfülle. Doch etwas Konkretes liege da noch nicht vor.

Indes gibt es auf dem Freibadgelände noch Nachwehen der diesjährigen Saison. "Unbekannte haben uns den Seestern unten aufgeschlitzt", berichtete Doreen Lagansky. Deshalb fehlte das Spielgerät im Nichtschwimmerbereich auch an den letzten Tagen, als das Bad geöffnet war. Die Amtsmitarbeiterin weiß, dass es immer wieder vorkommt, das ein paar Unbelehrbare nachts über den Zaun klettern, um baden zu gehen. "Aber dass sie jetzt auch noch etwas zerstören, das geht gar nicht." Nun müsse man erst einmal schauen, wie und ob der Kunststoffstern zu retten ist. Angeschafft wurde er im Jahr 2012 mithilfe von Fördermitteln der Sparkasse Oder-Spree.

Aber auch sonst ist noch längst keine Ruhe auf dem Gelände eingekehrt. Nach und nach wird alles winterfest gemacht. Das Wasser wird aktuell Stück für Stück abgelassen, wobei ein Rest immer in den Becken verbleibt, damit keine Frostschäden entstehen. Ansonsten wird nach Angaben von Doreen Lagansky der Zaun weiter repariert. Ein Teil davon wurde bereits Anfang des Jahres realisiert. Und noch etwas hat die Amtsverwaltung beauftragt, und zwar die Reparatur der Luftsprudler. Die waren in diesem Jahr gar nicht funktionsfähig. Das soll aber 2020 anders sein. Doch dazu muss ein Experte ran.

Wer Informationen zu einem möglichen Förderverein fürs Freibad braucht oder Interesse hat, dort mitzumachen, der kann sich per E-Mail bei Bürgermeister Dietmar Baesler melden dietmar.baesler@web.de oder in der Amtsverwaltung anrufen: 033652 8350.