Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Wenn am Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) der Hauptausschuss der Storkower Stadtverordnetenversammlung zusammenkommt, hat die Tagesordnung einen rekordverdächtigen Umfang. 52 Punkte sind gelistet, davon werden 45 im öffentlichen Teil behandelt. Die meisten allerdings dürften schnell erledigt sein, muss das Gremium doch einzeln über die 26 von den Fraktionen nominierten sachkundigen Einwohner für die Fachausschüsse abstimmen. Das gleiche Prozedere folgt – dann jeweils im Block – zu den Mitgliedern des Senioren- und des Integrationsbeirates sowie zu den Mitgliedern der Aufsichtsräte der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBG) sowie der gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft, die das Altenheim in Karlslust betreibt.

Nach Abhandlung dieser Formalien geht es schließlich auch noch um Sachthemen. Diskutiert wird unter anderem über eine Änderung der Satzung für den Wochenmarkt und die dortigen Standgebühren, über die Sanierung der Altstadtturnhalle, über den Bebauungsplan "Wohnen am Schweriner See", über eine Änderung des Flächennutzungsplanes, über den Standort des Mobilfunkmastes in Kehrigk sowie über die künftige Verkehrsregelung in der Heinrich-Heine-Straße und auf der Zugbrücke. Außerdem geht es um Fördermittel für Sonnenschutz und neue Fassaden an der DRK-Kita "Storkower Strolche" und um die Ausschreibung und Vergabe von Stromlieferungen, die gemeinsam mit Nachbarkommunen erfolgen soll.

Ute Ulrich erneut Vorsitzende

Geleitet wird der Hauptausschuss wie in der vergangenen Wahlperiode von Ute Ulrich. Die Stadtverordnete der Linken war in der konstituierenden Sitzung des Gremiums am 8. August wiedergewählt worden. Die Vergabe der Vorsitze in den Fachausschüssen war zuvor nach Maßgabe der Stärke der Fraktionen erfolgt. Matthias Bradtke (SPD) leitet den Ausschuss für Bildung, Soziales und Ordnung, Jörg Kowalsky (Neues Storkow) ist Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses. Auf die Leitung des Finanz- und Tourismusausschusses verzichteten nacheinander die Freie Wählergemeinschaft, die AfD und die Linke. Dadurch kam die SPD nochmal zum Zug, in Person von Hans-Werner Bischof.