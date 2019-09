René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wegen begrenzter Möglichkeiten im Berufsleben sagen sich nicht Wenige im Nachhinein: "Hätte ich in der Schule mal besser aufgepasst". Auch die seit 1919 bestehende VHS in Rathenow kann helfen, die Chancen zu verbessern. Und sei es durch die Vorbereitung auf einen nachzuholenden Hauptschulabschluss oder die Verbesserung des Lese- und Schreibvermögens (Stichwort: Alphabetisierung).

Doch bietet die Einrichtung in der Bammer Landstraße 10, die sich am kommenden Freitagabend aus Anlass ihres Jubiläums dem interessierten Publikum präsentiert, auch Weiterbildung in Bereichen, die in Schulen nie gestreift wurden. Etwa Senioren können den Umgang mit Smartphone oder auch Norwegisch erlernen. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Das will die in Trägerschaft des Landkreises Havelland befindliche VHS am Aktionstag ab 17.00 Uhr anschaulich unter Beweis stellen.

Bundesweit öffnen Volkshochschulen am Freitag und begehen damit ihre Entstehung vor 100 Jahren. Damals wurde auch die VHS in Rathenow gegründet. Sie eröffnete am 21. Oktober 1919. Der Rathenower Geschichtsfreund Peter Dietze widmet der Entwicklung um 17.00 Uhr einen Vortrag. Nebenher kann die VHS erkundet werden, die sich mit OSZ Havelland und Kreismusikschule unter einem Dach befindet. Dozenten stehen überall für Auskünfte parat. Höhepunkt des Abends ist eine um 19.00 Uhr beginnende Lesung aus dem Buch "Würde: Was uns stark macht - als Einzelne und als Gesellschaft", 2018 von Hirnforscher Prof. Gerald Hüther veröffentlicht. Weitere Informationen zum Aktionsprogramm und zur Volkshochschule gibt es auf www.vhs-havelland.de oder unter 03385/5517333.