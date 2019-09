Matthias Henke

Gransee (MOZ) Läuft etwas in einer Kinderbetreuungseinrichtung des Amtes Gransee und Gemeinden nicht wie es soll, sind die Verantwortlichen in der Verwaltung nach eigenem Bekunden stets daran interessiert, diesen Mangel abzustellen. Doch dazu müssen sie erst einmal Bescheid darüber wissen. Anfragen, die erst Monate später weitergeleitet wurden, sorgten deshalb jüngst im Schul- und Kitaausschuss für Irritationen.

So hatte sich die Kraatzerin Marina Hillebrand zu Wort gemeldet. Sie habe Anfragen eines Vaters erhalten, dessen Kind im Außenstandort der Kita "Bärenwald" betreut wird. Von Problemen beim Brandschutz, fehlenden Spielmöglichkeiten und mangelnder Auswahl beim Essen sei ihr berichtet worden, so Hillebrand.

Mit dem Verweis auf die erst jüngst neuerlich erteilte Betriebserlaubnis, die ohne ausreichende Brandschutzmaßnahmen nicht möglich gewesen wäre, der konzeptionell so vorgesehenen Mitnutzung des Spielplatzes des Bärenwaldes und vieler Aktivitäten im Freien sowie stets drei zur Wahl stehenden Essen wiesen Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke und Abteilungsleiter Karin Schröder die Vorwürfe zurück. "Man muss staunen, wie manche Meinungen zustande kommen", kommentierte Wolfgang Schwericke. Generell wäre es schöner, wenn sich Eltern direkt an die Verwaltung wenden würden, ergänzte Karin Schröder.

Mit ihren Fragen sah sich Marina Hillebrand dann auch der Kritik der Ausschussmitglieder ausgesetzt. Wie sie selbst zugab, hatte der Vater ihr seine Fragen bereits vor der Kommunalwahl übermittelt, sprich mehr drei Monate zuvor. Vorher habe sie keine Möglichkeit gehabt, ihre Fragen zu stellen, da der Ausschuss nicht tagte, so Hillebrand. "Das ist lange her, da muss man nicht bis zum Ausschuss warten, wenn man ein Problem hat. Ich finde es nicht angemessen, so lange zu warten und dann von hinten durch die kalte Küche zu kommen", ärgerte sich Ausschussmitglied Ralf Wöller.

Dass sich infrastrukturell etwas an der Granseer Kitalandschaft groß ändert, ist – bis auf die Erweiterung der Kita "Zwergenland" – indes nicht zu erwarten, antwortete Wolfgang Schwericke auf eine weitere Frage Hillebrands. Zwar habe die Verwaltung in der Vergangenheit einmal eine Anfrage eines privaten Trägers hinsichtlich einer möglichen Neugründung bekommen. Dabei sei es aber geblieben. "Es gab keinen konkreten Antrag", so Schwericke.