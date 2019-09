Boris Kruse

Berlin (MOZ) Das Gorki Theater bringt Tolstois "Anna Karenina" und Dostojewskis frühen Briefroman "Arme Leute" zusammen – und bürstet den Stoff am Ende kräftig gegen den Strich.

Anna Karenina? Man weiß doch, wie diese Geschichte ausgeht! Am Ende wirft sich die unglücklich Verheiratete, vernachlässigte junge Frau vor einen Zug, weil sie keinen Ausweg mehr sieht. Weil die Liebesaffäre mit dem Grafen Wronski sie so sehr in die Isolation getrieben hat, dass es für sie kein Vor und kein Zurück mehr zu geben scheint.

Es läuft dann aber doch anders am Sonntag bei der Premiere von "Anna Karenina oder arme Leute" im Gorki Theater. Und das Ende ist nicht der einzige Aha-Moment in dieser Inszenierung einer neuen Bühnenbearbeitung aus der Feder von Regisseur Oliver Frljic und Ludwig Haugk. Denn zunächst ist es keineswegs die von Leo Tolstoi porträtierte russische Oberschicht des 19. Jahrhunderts, die sich vor dem Publikum mit ihren Salon- und Eheproblemen ausbreitet.

Frljic stellt dem Geschehen zur Eröffnung eine Szene aus "Arme Leute" voran, dem 1846 veröffentlichten Erstlingsroman von Fjodor Dostojewski. Zwei Liebende, denen die materielle Not jede Chance auf ein Zusammenleben raubt: Makar (Emre Aksizoglu) spart sich kleine Beträge ab, um seine angebetete Warwara (Anastasia Gubareva) zu unterstützen. Doch die prostituiert sich für ein kümmerliches Etwas von Lebensunterhalt.

Schauplatzwechsel: Die Ehepaare Karenin, Lewin und Oblonski aus dem Tolstoi-Roman werden eingeführt. Verschwenderische, goldfarbene Kostüme. Ehekrisen und Tratsch bestimmen die Gespräche. Die Titelfigur (Lea Draeger) schlittert in ihre Affäre, für die die Konventionen der Zeit keinen Raum kennen. In der ersten Hälfte ist "Anna Karenina oder arme Leute" ein ziemlich biederes Klassikertheater mit einigen hübschen Inszenierungseinfällen, in dem die beiden Texte seltsam disparat bleiben.

Eine Referenz an das tragische Ende der Anna Karenina stellt das effektvolle Bühnenbild von Igor Pauska dar. Mehrere Zuggleise kreuzen einander, die Akteure werden starr auf Draisinen nach vorne und wieder in die Tiefe des Bühnenraumes zurückgezogen. Dem Bewegungsdrang der Darsteller ist diese Einrichtung natürlich hinderlich; sie verstolpern sich immer wieder gekonnt beim Balancieren zwischen den Schienen, können Distanzen nicht überwinden oder Wege nicht vollenden.

Etwas Verbindendes zwischen den Armen und der Oberschicht vermag einzig der nachdenklich veranlagte Gutsbesitzer Lewin (Jonas Dassler) zu erkennen. Ein zentrales Motiv in dieser Geschichte über die Unüberwindbarkeit von sozialen Unterschieden ist das Brot. In großen Mengen wird es über die Bühne verteilt; wo die einen damit herumspielen, müssen die anderen sich danach bücken.

Der große Bruch findet erst weit in der zweiten Hälfte des drei Stunden langen Bühnenabends statt. Das Geschehen nimmt deutlich an Fahrt auf – so sehr, dass dabei Plausibilität und Kohärenz flöten gehen. Etwas zu plump wird dem Doppel-Stoff ein sozialistisches Klassenkampf-Vokabular übergestülpt.

Um nicht zu viel zu verraten: Am Ende werden in einer wüsten Selbstermächtigungsszene der gepeinigten Frauen die Verhältnisse zum Tanzen gebracht. In einer grotesken Volte ergreift Warwara die Initiative – und fährt durch das Geschehen, als hätten nicht Dostojewski oder Tolstoi die Handlung vorgegeben, sondern US-Filmregisseur Quentin Tarantino.

Im Bühnenhintergrund, wo vor der Pause noch Zarenbilder hingen, prangt nun das Konterfei von Lenin und schließlich das von Putin. Klare Sache: Hier soll die Wiederkehr der ewig gleichen Machtverhältnisse unter anderen politischen Vorzeichen veranschaulicht werden, als Mahnung. Doch leider muss Regisseur Frljic am Ende auch noch den zynischen Unterton zerstören, der dieser Szenerie zu Grunde liegt. Er nimmt dem Stück damit jede Ambivalenz.

Vorstellungen: 20. und 27.9., 19.30 Uhr; Gorki Theater, Am Festungsgraben 2, Berlin-Mitte, Tickets: 030 20221-115