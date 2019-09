Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Der für Tiefbau zuständige Rathausmitarbeiter Arne Taudte präsentierte den Stadtverordneten am Montagabend den aktuellen Stand. Zwei Ablagerungen beschäftigen die Stadt derzeit noch.

Akuter Handlungsbedarf besteht am Possluch (wir berichteten). Bis 1990 wurden auf einer Fläche von fünf Hektar südöstlich des Schlossparks Hausmüll, Bauschutt, Asche, Metallreste, Dachpappe und Holz entsorgt. Weil Schadstoffe wie Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe und Sulfat ins Grundwasser gelangen, sieht der Landkreis dringenden Handlungsbedarf. Wie Taudte sagte, sammeln sich aufgrund der Topografie Niederschläge an und unter der Deponie und tragen die Schadstoffe zum Possluch. Dort befinden sich Gärten mit Brunnen. Das Wasser dort ist aber nicht als Trinkwasser geeignet. Taudte hält es jedoch auch für unratsam, sich damit die Hände zu waschen. Der Kreis sieht allerdings noch keinen Grund zur Beunruhigung.

Kosten auf Jahre verteilen

Um ein weiteres Einsickern ins Grundwasser zu verhindern, muss die Deponie mit tonhaltigem Boden abgedeckt werden. Das Abfallvolumen wird auf etwa 120 000 Kubikmeter geschätzt. Das Abfalllager im Possluch ist fünfmal so groß wie die Deponie am Hafendorf, die die Stadt erst im Sommer hat renaturieren lassen. Hinzu kommt, dass ein Steilhang auf dem Gelände stabilisiert werden müsste. Taudte schätzt die Kosten für die Sanierung der Deponie am Possluch auf mindestens eine Million Euro. "Wir streben eine Vereinbarung mit dem Landkreis an, damit wir das in mehreren Jahren abarbeiten können, um die Kosten verträglich zu halten", so Taudte.

Rheinsberg hat jedoch noch eine weitere Altlast zu bewältigen. In der Nähe der Straße "Am Wald" wurde ebenfalls Müll abgelagert. Lange war diese Deponie nicht bekannt. Laut Taudte wurde sie erst 2015 entdeckt. Der oberere Grundwasserleiter unterhalb der Halde sei bereit mit Schadstoffen kontaminiert. Um ein weiteres Einsickern von Schadstoffen zu vermeiden, muss die Deponie ebenfalls mit Ton abgedichtet werden. Dadurch würden schätzungsweise Kosten in Höhe von 100 000 bis 120 000 Euro anfallen. Noch gebe es keine Verfügung vom Landkreis, die Stelle zu sanieren. Doch auch hier strebt Taudte eine Vereinbarung an.

Keine Chance auf Förderung

Fest steht, dass Rheinsberg auf den Kosten für die Sanierungen sitzen bleibt. In den Nachwendejahren gab es noch Förderprogramme, um DDR-Altlasten zu beseitigen. Aus irgendeinem Grund hat Rheinsberg das Thema jedoch links liegen lassen. "Vor 20 Jahren gab es Fördermittel. Die Sanierung des Possluchs wurde im Rathaus bis 1996 vorbereitet, dann aber ruhen gelassen", so Taudte. Ihm sei keine Möglichkeit bekannt, heute noch Fördermittel für die Beseitigung der Altlasten zu bekommen. Denn so gut wie alle anderen Kommunen haben das Thema erledigt, als es noch Förderprogramme dafür gab. Dass nochmal neue aufgelegt werden, ist daher mehr als unwahrscheinlich.