Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Nicht in der westhavelländischen Natur- und Sternenparkstadt Rathenow, dafür in Falkensee, Brandenburg/Havel und Stendal: Das sind die nächstgelegenen Orte, in denen laut Onlineangaben auf klima-streik.org am Freitag, 20. September, für den Klimaschutz gestreikt wird.

An den deutschlandweit 400 Demos können neben Schülern innerhalb der Fridays-for-Future-Bewegung alle Bürger teilnehmen. "Ein breites Bündnis aus Umwelt-, Wohlfahrts-, Kultur- und Entwicklungsverbänden, Kirchen, Klimaschutzinitiativen, sozialen Bewegungen wie auch Unternehmen und Gewerkschaften unterstützt die Protestaktionen für sofortige Maßnahmen für einen gerechten und wirksamen Klimaschutz", heißt es auf der vom Verein NaturFreunde Berlin e.V. betriebenen Webseite. Wer als Arbeitnehmer streiken möchte, sollte freinehmen und dies auch mit seinem Arbeitgeber besprechen, Gewerkschaftler von Verdi raten gar dazu, dies schriftlich festzuhalten (nachzulesen auf www.t-online.de)