Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Lust auf eine vergnügliche Erkundungstour mit Theodor Fontane oder seiner Frau Emilie durch die historische Innenstadt? Immer samstags begibt sich der märkische Reiseschriftsteller oder seine holde Gattin auf eine unterhaltsame, informative Führung durch die historische Innenstadt. Warum hat der wohl bekannteste märkische Schriftsteller nichts über die älteste und bedeutendste märkische Stadt hinterlassen? Theodor Fontane und seine Frau Emilie geben auf der zweistündigen Tour die Antwort. Start ist an der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, jeweils um 15:00 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Preis pro Person: 10,00 Euro.

Die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH bietet die Führungen anlässlich des 200. Geburtstages Fontanes noch bis zum 28. September 2019 an. Weitere Informationen zu Fontane und seinem Wirken in Brandenburg an der Havel und Umgebung finden Sie auf https://fontane-brandenburg.de/fontane200 sowie in der Touristinformation.