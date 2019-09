ThomasMesserschmidt

Groß Kreutz (Havel) (MOZ) Sechs Jahre lang erfreute man sich an einem Sonntag im Oktober am Götzer Turmfest, das stets mit Petrus im Bunde war. Sonnenschein, Festplatz und Aussicht lockten weit über Tausend Besucher an – bis das Wetter zu prächtig wurde. Der mediterrane Sommer mit andauernder Trockenheit und einigen Waldbränden hatte im Vorjahr zur Fest-Absage geführt. Und das Szenario setzt sich 2019 fort: "Sehr geehrte Einwohner, werte Gäste, leider müssen wir als Organisatoren das für den 20. Oktober 2019 geplante Turmfest auch in diesem Jahr wieder absagen", lautet die Botschaft aus Jeseriger Verwaltungsstuben. Und weiter: "In den letzten Wochen haben die Gemeindeverwaltung, der Ortsbeirat, die Vereine und die Feuerwehr mehrmals über die Situation diskutiert. Im Ergebnis zeigte sich, dass sich die Bedingungen im Wald gegenüber dem letzten Jahr noch nicht verbessert haben. Der Regen der letzten Tage konnte keinesfalls dazu beitragen, die bestehende Waldbrandgefahr zu verringern. Als Veranstalter halten wir es für zu gefährlich, das Turmfest durchzuführen." Bürgermeister Reth Kalsow: "Wir bitten alle um Verständnis und hoffen, dass eine Wetteränderung die Durchführung des Festes im nächsten Jahr wieder erlaubt."