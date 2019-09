Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die acht Mitarbeiter und Kunden eines Einkaufsmarktes in der Bad Freienwalder Bahnhofstraße, die am Dienstagabend in dem Gebäude Atemwegsreizungen erlitten, haben die Krankenhäuser wieder verlassen, sagte Ingo Heese, Sprecher der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder). Einige seien noch am Abend entlassen worden, die anderen am frühen Mittwochmorgen.

Die Ursache sei immer noch ungeklärt. Die Polizei habe eine Ermittlungsgruppe gebildet, die wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. "Wir stehen noch ganz am Anfang", sagte Heese. Derzeit seien Kriminaltechniker vor Ort, der Markt sei noch geschlossen.

Ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall bei einer Filiale der gleichen Handelskette in Prenzlau sei vorerst nicht zu erkennen. Dort war der Markt wegen eines angeblichen Gaslecks evakuiert worden.