Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Zum ersten Mal in der Geschichte der Erzieherschule am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Oranienburg sind jetzt zwei Erzieher-Schülerinnen zu einem Auslandspraktikum aufgebrochen.

Bis zum 5. Oktober werden Sophie Kussmann und Emilie Radke ihre Zunft in Irland vertreten. "Wir sind die Versuchskaninchen", sagte Sophie Kussmann kurz vor ihrem Abflug. "Als die IHK Potsdam das Praktikum bei uns in der Schule vorstellte, war ich anfangs noch skeptisch. Aber meine Freundin hat mich überredet", freute sich die 20-Jährige. Beide sind im dritten Lehrjahr ihrer Erzieherinnen-Ausbildung.

Seit Sonntag sind sie in Irland. Sie hatten sich die grüne Insel ausgesucht, weil sie in ein englischsprachiges EU-Land wollten. Wegen des Brexits und den admit verbundenen Unwägbarkeiten "blieb am Ende nur Irland übrig", so Sophie Kussmann.

Ihr Zielort ist die Stadt Dalkey, eine Kleinstadt am irischen Meer gelegen, die rund 8 400 Einwohner hat und zirka 20 Minuten mit der S-Bahn von Dublin City entfernt ist. Das County gehört zu den begehrtesten Wohnlagen bei Dublin.

Die beiden Irland-Neulinge aus Oberhavel leben in den drei Wochen in einer Gastfamilie. Vor der Reise wussten sie noch nicht, wo und in welcher Einrichtung sie Erfahrungen sammeln werden. Mittlerweile haben sie ihre ersten beiden Tage in der irische Kita, die zwei Stationen weit entfernt von Dalkey liegt, hinter sich. Erste Erkenntnis: Auf 14 Kinder kommen mit ihnen als Praktikantinnen acht Erzieher. Für Oberhavel ein bislang unerreichter Personalschlüssel.