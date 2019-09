MOZ

Neuruppin Das Neuruppiner "Herbst Aequinox"-Musikfestival wagt sich auf ganz ungewohntes Terrain: An diesem Sonnabend, 21. September, gibt es eine Poetry Slam Gala im Hangar 312 im Hugo-Eckener-Ring 40. Los geht es um 18 Uhr. Tickets erhalten Interessierte bereits ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Die Zuhörer können sich den ganzen Abend lang Geschichten erzählen lassen. Mit dabei sind laut Ankündigung die talentiertesten Erzähler Berlins und Workshop-Teilnehmer. Sie treten bei einem "Best of Poetry Slam" gegeneinander an.

Den Abend moderiert Temye Tesfu. Die Slam-Poeten Tanasgol Sabbagh, Veronika Rieger, Aron Boks und Noah Klaus sind dabei. Sie alle konnten mit ihren Auftritten in der Vergangenheit bereits Erfolge verbuchen. Um 18 Uhr gibt es aber erst einmal ein DJ Warm Up, bevor um 18.30 Uhr das Slam-Finale mit Workshop-Teilnehmern startet. In der Pause um 19.30 Uhr hören Besucher Lounge-Musik der Lautten Compagney Berlin. Die besagten vier bekannten Slammer treten ab 20 Uhr auf. Nach einem Backstage-Treffen von Nachwuchs und Profis um 22 Uhr ist DJ-Musik geplant.

Der Eintritt zur Poetry Slam Gala für Schüler ist frei. Alle anderen Interessierten zahlen zehn Euro für die Karten an der Abendkasse.