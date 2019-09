MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Diebe haben in der Nacht zu Dienstag in der Wriezener Straße in Fürstenwalde einen VW gestohlen. Die Täter hinterlassen der Halterin einen Schaden von ungefähr 6000 Euro, meldete die Polizei.

Zu einem weiteren Autodiebstahl ist es am Dienstag tagsüber im Damaschkeweg gekommen. Dort entwendeten die Täter einen Ford. Der Sachschaden in diesem Fall konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Fahndung nach den Fahrzeugen eingeleitet.