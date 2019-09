MOZ

Falkenhagen (MOZ) ZusammenstoßTraktor mit auto

Ein Pkw und ein Traktor stießen am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 7337 in der Nähe von Schapow zusammen. Der Traktorfahrer wollte vom Feld kommend auf die Straße einbiegen. Die Pkw-Fahrerin, die sich von links dem Traktor näherte, erkannte das große Fahrzeug zu spät und konnte so den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Vermutet wird, dass die tiefstehende Sonne ihr die Sicht beeinträchtigte. Verletzt wurden bei der Kollision Autofahrerin sowie Traktorfahrer und eine Beifahrerin im Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.