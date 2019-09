Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Was Katermann Chitto widerfahren ist zeigt einmal mehr, wie grausam der Mensch sein kann. Offenbar am 10. oder 11. September von einem Auto angefahren, wurde er an einer Kreuzung einfach liegen ge- und seinem Schicksal überlassen. Viele Menschen müssen einfach an ihm vorbeigefahren sein ohne sich um ihn zu kümmern. Sein Glück: Tierliebe Menschen fanden ihn noch rechtzeitig und brachten ihn in das Tierheim des Tierschutzvereins Brandenburg an der Havel e.V. in der Caasmannstraße. Dort zog der noch nicht einmal ein Jahr alte Kater zunächst in eine Quarantänebox ein und wurde umgehend dem Tierarzt vorgestellt, da er die Hinterbeine nicht bewegen konnte. Die Diagnose: mehrfache Beckenfrakturen. Die Abstimmung mit dem Spezialisten in der Tierklinik in Potsdam brachte dann die Gewissheit: Chitto, das bedeutet auf indianisch "tapfer", muss operiert werden, da er sonst nie wieder ein schmerzfreies Leben führen kann. Das soll dem lieben Kater, der unheimlich gern kuschelt, zutiefst dankbar für jede Zuwendung ist und den Kontakt zum Menschen sucht, auf jeden Fall erspart bleiben. "Wir wollen und werden Chitto auf jeden Fall operieren lassen, er ist ein tapferer kleiner Kämpfer, der ein schönes Leben verdient hat", so Tierheimleiterin Sabrin Haufschildt. Allerdings schlägt diese Operation mit mindestens 2000 Euro zu Buche dazu kommen dann auch noch die Kosten für die Nachbehandlung. "Soviel Geld auf einen Schlag bringt uns an unsere finanziellen Höchstgrenzen", beschreibt Edda Kaßau, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Brandenburg an der Havel e.V. das Dilemma. Und deshalb hofft sie, dass sich vielleicht viele Tierfreunde finden, die Chitto mit einem kleinen oder größeren Geldbetrag unterstützen möchten und so dazu beitragen, dass es ihm bald wieder richtig gutgeht und er seinem Alter entsprechend wieder rennen und toben kann. Wer helfen kann und möchte, findet hier die Daten:

Mittelbrandenburgische Sparkasse, BIC: WELADED1PMB, IBAN: DE 2516 0500 0036 0100 0848, Verwendungszweck: Chitto.

"Wir sagen im Namen von Chitto schon jetzt ganz herzlich Dankeschön für Ihre Hilfe und versprechen natürlich zu berichten, wie der kleine Mann die Operation überstanden hat und wie es ihm dann weiter ergeht", so Tierheimleiterin Sabrin Haufschildt abschließend.