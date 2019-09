Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Die Reparatur der Böschungen an der B96 neu geht weiter. An den Anschlussstellen Nord und Zentrum-Süd gelten seit Wochen Teilsperrungen, weil nach einem verhältnismäßig leichten Regen Ende Juli wieder Teile der gerade sanierten Böschungen abgerutscht waren. Ein Sand-Split-Gemisch, das an Ort und Stelle bleiben soll, ist jetzt gefunden. Es hat die Prüfungen bestanden, bestätigte Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwoch auf Nachfrage.

Eingebaut wird das Gemisch seit dieser Woche von der Firma Matthäi. Voraussichtlich Ende Oktober bis Anfang November sollen die Arbeiten beendet sein. Ursprünglich war der Landesbetrieb davon ausgegangen, die Auffahrt Oranienburg-Nord Ende August und Süd Anfang Oktober wieder öffnen zu können. Neben den Böschungsreparaturen stehen dort die Asphaltarbeiten aus. Beide Anschlussstellen sollen vor Beginn des Winters wieder voll befahrbar sein.

Nach dem Starkregen vom Sommer 2017 waren Böschungen an vier Stellen der B 96 abgerutscht, so dass die rechte Fahrspur über Jahre teilweise gesperrt wurde. Die vierjährige Gewährleistungsfrist des ursprünglichen Baus war zu diesem Zeitpunkt bereits verstrichen, sagt Hans-Jürgen Otte auf Nachfrage. Außerdem habe es sich bei dem Regen im Juni 2017 um ein außergewöhnliches Ereignis gehandelt. Vor zwei Jahren hieß es noch, Regressforderungen würden geprüft.