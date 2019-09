René Wernitz

Rathenow (MOZ) Fürstentag in Rathenow: "Vorspeise, Hauptgang und Komplott" - Bei dieser Menüfolge könnte es am Ende ein böses Erwachen geben. Genau zu solch einem Festessen lädt das Kulturzentrum am 23. November ein. Geboten werden Speis und Trank, interaktives Improvisationstheater und eine Geschichtslektion in Sachen slawisch-sächsischer Beziehungen im Mittelalter.

"Das Publikum wird ins 12. Jahrhundert, in die Zeit des letzten slawischen Hevellerfürsten Pribislaw-Heinrich entführt", heißt es auf www.zeitreise-brandenburg.de, der Webseite des in dem Fall für Theater und Geschichte zuständigen Kooperationspartners des Kulturzentrums. Hautnah erlebe man den Zwist der beiden Bevölkerungsgruppen, welcher durch die ungeklärte Nachfolge des Fürsten aufgeheizt ist. "Der Clou des Fürstentages ist es, dass geschichtliches Wissen in einem fiktiven Rahmen vermittelt wird, ohne dass man davon überhaupt etwas mitbekommt. Der Fokus liegt auf Pointen im Schauspiel der Darsteller, welche wechselnde Rollen übernehmen, und der Einbeziehung einzelner Gäste."

Aber so ganz fiktiv ist die Inszenierung an der Stelle nicht. Es überlappen sich allerdings überlieferte Ereignisse, die Geschichte schrieben. Einerseits ist da der auf der Brandenburg herrschende Pribislaw-Heinrich, den es wirklich in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gab, und andererseits ein Festessen in der Mitte des 10. Jahrhunderts, bei dem etwa 30 slawische Stammesgrößen den Tod fanden.

Wer bei den Sachsen an die im gleichnamigen Bundesland lebenden Menschen denkt, liegt bei den mittelalterlichen Ereignissen daneben. Die alten Sachsen siedelten in einem breiten Streifen, dem heute am ehesten Niedersachsen und Sachsen-Anhalt entsprechen. Im 10. Jahrhundert wurde Quedlinburg im Harz zum Herrschaftszentrum.

Im Frankenreich hatte sich Mitte des 9. Jahrhunderts eine Dreiteilung vollzogen. Die Herzöge der Sachsen wurden später ostfränkische Könige. Von Deutschland war da noch keine Rede gewesen. König Heinrich I. hatte im Winter 928/929 erst die Brandenburg und dann die Burg Gana (wahrscheinlich Landkreis Meißen) erobert und Geiseln genommen. Sein Sohn Otto wurde später Kaiser. Es sollte noch weitere zwei Ottos geben, die ebenso weltliche Oberhäupter der Christenheit wurden.

In den slawischen Gebieten, die seit ihrer Eroberung christianisiert werden sollten, hatte ein Mann namens Gero Geschichte mit Blut geschrieben. Dieser als Markgraf eingesetzte Mann hatte, so ist es durch den zeitgenössischen Chronisten Widukind von Corvey überliefert, die etwa 30 slawischen Stammesfürsten zu einem Gelage eingeladen und ermorden lassen. Auf www.sorbe.de ist bei den heute noch in Umlauf befindlichen Sagen davon die Rede, dass der "serbski kral", der Wendenkönig, als einziger Fürst das Blutbad überlebt haben soll. Hier wird das grausame Attentat in das Jahr 939 gesetzt. Der Markgraf Gero lebte bis 965.

Dumm gelaufen für die Sachsen, als 983 ein Aufstand wie ein Sturm die Eroberer samt Klerus davon fegte. Die Brandenburg blieb in der Folge slawisch, bis 1150 der Fürst Pribislaw-Heinrich starb. Er hatte, so meint man heute zu wissen, einem Sachsen das Land vererbt. Albrecht der Bär aus dem Geschlecht der Askanier (Stammburg Ballenstedt am nordöstlichen Rand des Harzes) brauchte noch bis 1157, bis er die Brandenburg und das dazugehörige Land tatsächlich beherrschen konnte. Daher hatte das heutige Bundesland Brandenburg erst 2007 sein 850-jähriges Bestehen gefeiert.

Die einzig verfügbare Quelle zur slawisch-sächsischen Erbfolge ist ein im Sinne des Markgrafen verfasstes Traktat. Entstanden erst Jahre nach dem Tod des Fürsten der Heveller. Auf dieses Traktat gründen etliche Annahmen der märkischen Geschichtsforschung über die Zeit vor 1150. Genauso gut könnte es indessen sein, dass der Brandenburger Fürst, der zwischendurch gar mal slawischer König war, nicht nur einem sein Land versprochen hat. Denn die Quelle spricht im Plural auch davon, dass sich Pribislaw-Heinrich "deutsche Fürsten" in Freundschaft verbunden hätte. Demnach muss man gute Beziehungen auch zu anderen Herren der Umgebung annehmen können - nicht nur zum Askanier Albrecht!

Der Gedanke mutet verwegen an, doch 1145 könnte der Heveller-Fürst sogar auf Fernreise gegangen sein, als Begleiter eines Nebenbuhlers des Askaniers. Denn ein Heinrich von Brandenburg taucht im Mai des Jahres als Zeuge in einer in Jerusalem ausgestellten Urkunde auf. Im Mittelpunkt stand eine beurkundete Gabe von Konrad dem Großen, der aus dem Geschlecht der Wettiner stammte und damals mächtiger Markgraf von Meißen und der Lausitz war. Also der südöstliche Nachbar. In dem Zusammenhang erwähnenswert, dass der slawische und christianisierte Heveller-Fürst Münzen hat prägen lassen mit der Umschrift "Hein Brand", was darauf hindeutet, dass er sich selbst Heinrich von Brandenburg nannte.

Ein ebenso christianisierter Fürst war wohl Jacza von Köpenick, der wohl ein Verwandter des Pribislaw-Heinrich war. Der östliche Nachbar, vermutlich verwoben im polnischen Feudalsystem, sah sich offenbar betrogen - entweder weil er in der Erbfolge übergangen wurde oder weil er vielleicht auch eine Abmachung mit dem Brandenburger hatte, von der die Geschichte nichts weiß. Auf jeden Fall, schnappte sich dieser Jacza irgendwann zwischen 1150 und 1157 die Brandenburg, die er aber gegen die Sachsen nicht halten konnte. Er zog ab.

Der Fürstentag im Kulturzentrum dürfte die Namen einiger interessanter Leute unter das geschichtlich interessierte Volk bringen. Nicht nur satt, sondern auch um ein paar Erkenntnisse reicher dürften die Gäste am späten Abend des 23. November nach Hause gehen.