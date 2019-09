Silvia Passow

Falkensee "Wir wollen aktiv etwas für den Klima- und Naturschutz tun", sagen Mayra Keil und Julia Seibt. Die beiden 16-Jährigen moderierten kürzlich ein Open-Air-Benefiz-Konzert auf dem Gelände des Lise-Meitner-Gymnasiums in Falkensee. "Durch uns Schüler ist Umweltschutz zum politisch relevanten Thema geworden", sagen sie weiter.

Keil und Seibt fordern, dass jeder seinen Beitrag zu einem besseren Morgen leisten könnte. Einmal die Woche auf den Fleischkonsum verzichten oder einmal wöchentlich bewusst das Auto stehen lassen. Kassenzettel seien Stimmzettel, wenn es um fair gehandelte, regionale Produkte oder die Massentierhaltung gehe, sagen sie. Keil und Seibt wollen mehr als Protest zeigen, sie wollen helfen und ihre Mitschüler unterstützen sie dabei.

So entstand das Benefizkonzert. Es gab klassisches für die Ohren von Haydn, modernen Pop und eine Interpretation von Purs "Abenteuerland", es wurde deutsch, englisch und französisch gesungen und gerappt bis kaum ein Fuß mehr stillstehen mochte. Und natürlich konnten dabei verbrauchte Kalorien umgehend nachgefüllt werden. Viele der Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums waren dabei, deren Eltern, Freunde, Nachbarn und Verwandte. Ines Jesse (SPD) schaute vorbei und wippte mit, ebenso wie die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Julia Concu (Grüne).

Bodo Oehme, christdemokratischer Bürgermeister aus Schönwalde-Glien und 1. Vorsitzender des Regionalparks Osthavelland-Spandau trat zur Vorstellung des Parks auf die Bühne. Er lud die Jugendlichen ein, die Natur vor der Haustür, besonders die FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat) zu besuchen. Er schaute sich um und fragte: "Warum ich heute hier stehe"?" Kurze Pause, dann setzte er eine Frage hinterher: "Wie viele der Schüler hier kommen aus Schönwalde?" Es gingen einige Finger hoch. Oehme nickte. "Genau deshalb, weil Schönwalde keine eigene, weiterführende Schule hat."

Eine bedeutende Kormoran-Kolonie soll Heimat finden. Friedhelm Schmitz-Jersch, Landeschef beim NABU (Naturschutzbund) Brandenburg, erläuterte, welches Projekt die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums mit dem Benefiz-Konzert unterstützen. Es geht um den Erwerb der Insel "Kleine Werl" im Scharmützelsee. Auf der Insel leben Kormorane, fast 500 Brutpaare sind hier heimisch. Im gesamten Bundesgebiet leben rund 1.100 Brutpaare, damit sind etwa die Hälfte der Bestände auf der 3000 Quadratmeter großen Insel beheimatet.

Schon einmal hatte der NABU die Insel kaufen wollen. 2017 wurde sie versteigert und ging für 40.000 Euro in Privatbesitz. Viel anfangen ließ sich mit der Insel nicht. Dem NABU wurde die Insel nun für einen Kaufpreis von 2.800 Euro angeboten. Von der Aktion der Schüler ist Schmitz-Jersch schwer beeindruckt. Und setzt hinzu: "Auch die Fridays-For-Future- Aktionen sind sehr bewegend. Vor allem aber laufen sienun schon seit über einem Jahr. Das lässt nicht nach, das Engagement der Jugend ist beeindruckend."

Auf der Insel fühlten sich die Kormorane sehr wohl, so Schmitz-Jersch auf Nachfrage. Denn hier sind sie vor Waschbären sicher. Kormorane lieben es zu tauchen, erklärte der NABU-Chef weiter. Sie haben kein Fett, weshalb sie sehr gut und tief tauchen können. "Oft sieht man sie mit weit ausgebreiteten Flügeln auf den Bäumen sitzen. Dann trocknen sie." Ein Viertel des Kaufpreises wurde an dem Abend eingespielt: 700 Euro. Schulleiter René Durdel sagte noch am Benefiz-Abend, wie sehr er sich über die rege Teilnahme freute. "Besonders gut finde ich, dass die Schüler sich ein ganz konkretes Projekt in der Region ausgesucht haben", so Durdel.