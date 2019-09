Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Eltern und Schüler wollen am kommenden Montag erstmals gegen das tägliche, morgendliche Verkehrschaos vor der Oranienburger Waldschule auf die Straße gehen. Die Demonstration ist von 7.30 bis 8 Uhr an der Kreuzung Kölner/Ecke Bonner Straße geplant.

"Jetzt reicht es uns!", heißt es im Aufruf zur Demo, der unter anderem vom stellvertretenden Vorsitzenden der Elternkonferenz, Robert Wolf, unterschrieben ist und am Mittwoch veröffentlicht wurde. "Einige Eltern sind scheinbar unbelehrbar. Sie fahren weiterhin jeden Tag bis zum Schuleingang vor – oft mit überhöhter Geschwindigkeit – und gefährden mit ihrem Verhalten die Sicherheit der anderen Kinder." Bei der Demo soll deshalb mehr Rücksicht im Straßenverkehr und der Verzicht von "Elterntaxis" vor der Schule gefordert werden.

Nach Angaben der Eltern hat die Stadtverwaltung bereits einiges getan, um die Sicherheit vor der Schule zu erhöhen. So sei die Zufahrt der Schule an der Kölner Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt worden. Zudem sei eine "Elternhaltestelle" in einiger Entfernung der Schule ausgewiesen worden. Tempolimit und Haltestelle würden aber noch zu oft ignoriert. Unzufrieden sind die Organisatoren der Demo mit den Bedingungen für Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Die Stellplätze würden nicht mehr ausreichen, seit die Schule zweizügig betrieben wird.

Schon auf dem Weg zur Schule hätten die Kinder mit Problemen durch zugeparkte Geh- und Radwege und Autofahrern zu kämpfen, die in der Eile rote Ampeln missachten würden. Hinzu kämen Konflikte mit Fußgängern auf den Gehwegen.

Unterstützt wird der Aufruf zur Demo, im Rahmen des Internationalen Tages "Zu Fuß zur Schule", auch von der Lehrer- und Schulkonferenz. Begleitet wird die Aktion vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) und vom Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg.