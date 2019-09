Sandra Euent

Havelland (MOZ) Bereits in der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte im Bereich der Gemeinde Brieselang sowie im Gebiet Nauen an Traktoren angebrachte GPS-Empfänger. Die Diebe hatten in beiden Fällen das umzäunte Gelände eines Agrarbetriebes betreten und insgesamt drei Fahrzeuge angegriffen. Aus einem der Traktoren wurden auch Gegenstände aus der Fahrerkabine gestohlen, zu der sich die Einbrecher zuvor gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird mit ca. 13.000 Euro beziffert. Am Dienstagmorgen an die Tatorte gerufene Polizisten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeigen auf. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet und Zusammenhänge zwischen den beiden Taten geprüft.