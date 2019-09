René Wernitz

Rathenow (MOZ) Xavier Naidoo in Rathenow? Tatsächlich kündigt BB Radio den Sänger für den 28. September an. Er tritt mit anderen unter freiem Himmel im Optikpark auf, bei freiem Eintritt! "Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend − davon wird Rathenow noch in zehn Jahren reden", wird BB-Radio-Programmdirektor Tim Torno in einer Mitteilung zitiert. Rund 5.000 Leute können dabei sein.

Es handelt sich um das Finale der Sommertour 2019 des Senders. Ferner stehen ab 17.00 Uhr auf der Mühlenhof-Bühne: DJ Antoine, Tom Gregory, das DJ-Duo YouNotUs, The DiscoBoys sowie DoPPelhousehälfte.