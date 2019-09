DPA

Guangzhou (dpa) Andrea Petkovic ist beim Tennisturnier im chinesischen Guangzhou im Achtelfinale gescheitert.

Die 32 Jahre alte Darmstädterin verlor am Mittwoch ihr Match gegen die an Nummer vier gesetzte Chinesin Shuai Zhang nach 1:42 Stunden 5:7, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Petkovic in Guangzhou das Halbfinale des mit 500.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers erreicht.