Am 28. September zeigt zunächst der Motocross-Nachwuchs, wie gut er seine Maschinen beherrscht. © Foto: prv

Auf packende Rennen, nicht nur bei den Gespannen, können sich die Besucher in Dreetz freuen.Fotos: privat © Foto: prv

Thomas Wichert\MOZ

Dreetz Nachdem die neu installierte Bewässerungsanlage bereits im Sommer mit perfekten Trainingsbedingungen für Mensch und Maschine überzeugte wird nun alles daran gesetzt, dass am letzten September-Wochenende den Fahrern und Fahrerinnen sowie den Gästen ein perfekter 48. ADAC Motocross geboten wird. Zur Veranstaltung werden wieder mehr als 200 regionale und überregionale Fahrer, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, erwartet.

Einer der Gründe für die zahlreichen überregionalen Fahrer sind die finalen Läufe der LVMX-Serie (Ländervereinigung der neuen Bundesländer). Das Rennwochenende im tiefen märkischen Sand wird am Samstag (28. September) durch die 6-bis 9-jährigen Kinder in der 50 ccm-Klasse mit ihren 12 PS Motorädern eröffnet. Eine Altersklasse höher, in der 65 ccm-Klasse, werden neben Eddy Müller und den Sims-Brüdern noch einige andere Fahrer vom MC Dreetz an das Startgitter rollen und um den Tagessieg kämpfen.

In der 85 ccm-Klasse stehen die Chancen für den MC Dreetz ebenfalls gut, dass mit Gustav Busch ein Vereinsmitglied ganz oben auf der Siegertreppe stehen kann. Neben Busch geht auch Lexi Pachmann für Dreetz an den Start. Die junge Dame liegt derzeit in der Meisterschaft auf dem 3. Tabellenplatzund hat sich für ihr Heimrennen einiges vorgenommen.

Die schnellste Klasse an diesem Renn-Samstag wird ohne Zweifel die MX2 sein. Hier kämpfen die jungen Piloten ab 14 Jahren im vorletzten Rennen der Saison um wertvolle Punkte und holen alles aus ihren 250ccm-Motorräder heraus. Auch hier kann sich der MC Dreetz mit Marc-Hermann Friedrici berechtigte Hoffnungen auf einen Platz unter den Top 5 machen.

Der Sonntag (29. September) steht ganz im Zeichen der finalen Rennen der LVMX-Seitenwagen. Tim Gerloff und sein Fahrer Hannes Walter vom MC Dreetz führen zum jetzigen Zeitpunkt die Meisterschaft an und wollen auf ihrer Heimstrecke den Titel verteidigen, um erneut am Ende der Meisterschaft ganz oben zustehen. Aber auch andere Gespanne aus der Region werden noch einmal alles geben, um wertvolle Punkte zu sammeln.

Außerdem geht es am Sonntag für die Senioren Ü45 in das finale Rennen der Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg. Neben den "alten Hasen" werden am Sonntag auch die Big Boys der Klasse MX1 ihre Maschinen durch die Luft fliegen lassen und den Zuschauern spannende Rennen auf ihren 450 ccm-Maschinen bieten, hier wird der MC Dreetz ebenfalls durch zahlreiche Fahrer vertreten sein.

An der Tageskasse gibt es ein Wochenendticket für 10 Euro. Der Tageseintritt für den Samstag kostet 6 Euro und am Sonntag 8 Euro für Erwachsene.

Traditionell werden am Sonntag von den Dreetzer Frauen im Vereinshaus Kaffee und Kuchen gereicht. Für die Verpflegung ist an beiden Tagen wie jedes Jahr gesorgt, die Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben und sich fantasievoll beim Kinderschminken bemalen lassen.

In der Mittagspause wird dann als Höhepunkt ganz offiziell durch den ADAC Berlin-Brandenburg und der Sparkasse die Bewässerungsanlage eröffnet.

Zu dieser spannenden Veranstaltung am letzten Septemberwochenende sind alle Gäste herzlich eingeladen. Der MC Dreetz hofft auf zahlreiche Zuschauer, um auch schon in diesem Jahr die Vorfreude auf das in 2020 kommende 30-jährige Jubiläum mit einem besonderen Rennen und Tanz, einzuläuten.