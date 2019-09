Silvia Passow

Havelland Wie das Ministerium für Verbraucherschutz mitteilte, hatten und haben die Brandenburger Badeseen trotz der hohen, sommerlichen Temperaturen eine ausgezeichnete Wasserqualität. In dieser Saison musste keine der 252 zugelassenen Badestelle geschlossen werden. An sieben Badestellen in den Landkreise Dahme-Spreewald und Oder-Spree wurde temporär, nach dem heißesten Wochenende des Jahres, eine Erhöhung der Mikrobiologischen Parameter nachgewiesen. Zu Beeinträchtigungen durch Blaualgen kam es in 18 Brandenburgischen Seen, jedoch war keines der Badegewässer im Havelland betroffen.