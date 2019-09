Beate Bias

Bernau (MOZ) Das Bundesverfassungsgericht wird sich wieder mit dem Thema Cannabis befassen müssen. Hintergrund ist ein Vorstoß des Bernauer Straf- und Jugendrichters Andreas Müller.

Er hat am Mittwoch drei Verfahren um den Verstoß gegen das Betäubungsmittel Gesetz verhandelt. Zwei Verfahren wurden eingestellt. Diese will Müller an das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung weitergeben.

Nach Ansicht des Richters verstoße das Betäubungsmittelgesetz gegen die Verfassung und gegen das Grundgesetz. Für Müller ist er eine langjährige Mission, sich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen. Zuletzt ließ er das Bundesverfassungsgericht bereits 2002 prüfen, ob das Cannabisverbot mit dem Grundgesetz vereinbar sei.